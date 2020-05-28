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2020-05-28T15:28
https://ria.ru/20200528/1572123799.html
В "Красное & Белое" опровергли сообщение о нарушении прав работников
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РИА Новости

В "Красное & Белое" опровергли сообщение о нарушении прав работников

15:10 28.05.2020 (обновлено: 15:28 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМагазин сети "Красное и Белое" в Москве
Магазин сети Красное и Белое в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" не согласна с выводами омбудсмена в Свердловской области о нарушениях трудовых прав своих сотрудников, в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что сеть работает с российскими гражданами по Трудовому кодексу, заключает с работниками трудовой договор и выплачивает зарплаты только на карты.
Омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 26 мая заявила о "грубейших нарушениях трудовых и социальных прав" сотрудников сети "Красное & Белое". В частности, она отмечала, что сотрудники сети анонимно жалуются на плохие условия труда и проблемы с выплатой зарплат, а также на то, что часть оплаты производится в "сером" варианте.
"Информация, которая была озвучена во время брифинга уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, не соответствует действительности и содержит недостоверную информацию. Все отношения с сотрудниками компании "Красное & Белое", являющимися только гражданами РФ, полностью регламентируются Трудовым Кодексом РФ", - сообщили в пресс-службе сети.
В пресс-службе уточнили, что с каждым сотрудником с первого дня заключается трудовой договор, в котором прописываются регламенты работы, размер заработной платы, больничных, отпускных и так далее. "Все выплаты на 100% производятся только на карты сотрудников. Более того, мы выплачиваем зарплату не два раза в месяц, а три", - добавили в компании.
Кроме этого, как рассказали в сети, государственная инспекция труда и управление федеральной миграционной службы по Свердловской области проводили проверки и не выявили нарушений со стороны компании. "Сама г-жа Мерзлякова за комментарием к нам не обращалась", - сообщили в пресс-службе "Красное & Белое".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Красное & БелоеСвердловская областьОбщество
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