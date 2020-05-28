В "Красное & Белое" опровергли сообщение о нарушении прав работников

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" не согласна с выводами омбудсмена в Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" не согласна с выводами омбудсмена в Свердловской области о нарушениях трудовых прав своих сотрудников, в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что сеть работает с российскими гражданами по Трудовому кодексу, заключает с работниками трудовой договор и выплачивает зарплаты только на карты.

Омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 26 мая заявила о "грубейших нарушениях трудовых и социальных прав" сотрудников сети "Красное & Белое". В частности, она отмечала, что сотрудники сети анонимно жалуются на плохие условия труда и проблемы с выплатой зарплат, а также на то, что часть оплаты производится в "сером" варианте.

"Информация, которая была озвучена во время брифинга уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, не соответствует действительности и содержит недостоверную информацию. Все отношения с сотрудниками компании "Красное & Белое", являющимися только гражданами РФ, полностью регламентируются Трудовым Кодексом РФ", - сообщили в пресс-службе сети.

В пресс-службе уточнили, что с каждым сотрудником с первого дня заключается трудовой договор, в котором прописываются регламенты работы, размер заработной платы, больничных, отпускных и так далее. "Все выплаты на 100% производятся только на карты сотрудников. Более того, мы выплачиваем зарплату не два раза в месяц, а три", - добавили в компании.