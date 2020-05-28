Решение суда о взыскании в пользу "Уральских пельменей" оставили в силе

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) поддержал выводы двух нижестоящих инстанций, которые по иску шестерых участников телешоу "Уральские пельмени" взыскали около 2 миллионов рублей с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), связанной с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским.

Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления, СИП отклонил кассационную жалобу ИФМ на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в октябре прошлого года.

Спор вытекает из договоров, по которым истцы - Александр Попов, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев – через продюсера "ВБД Групп" передавали ответчику ИФМ права на использование образов своих персонажей в 11 выпусках телешоу. Права передавались по мере создания передач с февраля 2011 года по май 2012 года на срок 5 лет.

ИФМ в свою очередь в 2015 году заключила договор с телеканалом СТС, по которому разрешила использовать телепередачи в течение трех лет - с 30 апреля 2015 года по 29 апреля 2018 года. Истцы, изучив эфирную сетку СТС, обнаружили, что выпуски "Уральских пельменей", срок использования прав на которые истек в 2016-2017 годах, показывались телеканалом вплоть до конца апреля 2018 года. Шесть участников шоу потребовали выплатить им компенсацию.

Сумма иска была составлена по формуле из Гражданского кодекса как двукратная стоимость прав за 5 лет лицензионного срока, рассчитанная пропорционально количеству месяцев незаконного использования. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав в пользу каждого из истцов заявленную им сумму – от 148 тысяч до 590 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.