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Культура
2020-05-28T15:09
https://ria.ru/20200528/1572123588.html
Решение суда о взыскании в пользу "Уральских пельменей" оставили в силе
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РИА Новости

Решение суда о взыскании в пользу "Уральских пельменей" оставили в силе

15:09 28.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) поддержал выводы двух нижестоящих инстанций, которые по иску шестерых участников телешоу "Уральские пельмени" взыскали около 2 миллионов рублей с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), связанной с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским.
Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления, СИП отклонил кассационную жалобу ИФМ на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в октябре прошлого года.
Спор вытекает из договоров, по которым истцы - Александр Попов, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев – через продюсера "ВБД Групп" передавали ответчику ИФМ права на использование образов своих персонажей в 11 выпусках телешоу. Права передавались по мере создания передач с февраля 2011 года по май 2012 года на срок 5 лет.
ИФМ в свою очередь в 2015 году заключила договор с телеканалом СТС, по которому разрешила использовать телепередачи в течение трех лет - с 30 апреля 2015 года по 29 апреля 2018 года. Истцы, изучив эфирную сетку СТС, обнаружили, что выпуски "Уральских пельменей", срок использования прав на которые истек в 2016-2017 годах, показывались телеканалом вплоть до конца апреля 2018 года. Шесть участников шоу потребовали выплатить им компенсацию.
Сумма иска была составлена по формуле из Гражданского кодекса как двукратная стоимость прав за 5 лет лицензионного срока, рассчитанная пропорционально количеству месяцев незаконного использования. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав в пользу каждого из истцов заявленную им сумму – от 148 тысяч до 590 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.
По данным ЕГРЮЛ, компания ИФМ на 50% принадлежит студии Нетиевского First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финансовым директором. После освобождения Нетиевского в 2015 году от должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" он и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
Сергей Нетиевский и Анфиса Чехова
6 мая, 11:32Культура
Нетиевский не смог оплатить пошлину по иску к компании экс-коллег
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КультураНовости культурыСергей НетиевскийУральские пельмениПроисшествия
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