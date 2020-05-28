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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:08
https://ria.ru/20200528/1572123165.html
В рекомендации по лечению COVID-19 включат критерии по гидроксихлорохину
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:204:2962:1870_1036x0_80_0_0_f184bc1698601abe7a2be18f39163ee1.jpg
РИА Новости

В рекомендации по лечению COVID-19 включат критерии по гидроксихлорохину

15:08 28.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в лаборатории
Медики в лаборатории
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Медики в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минздрав России завершает разработку новой версии методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению COVID-19, в нее будут включены дополнительные критерии для оценки пользы и риска при использовании гидроксихлорохина, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав России завершает подготовку седьмой версии Временных методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению COVID-19. В них будут включены дополнительные критерии для оценки врачом пользы и риска использования гидроксихлорохина индивидуально для конкретного пациента для принятия решения для его назначения, детальные указания по его применению у пациентов с низким риском нарушений ритма, а также меры по мониторингу и профилактике аритмий в период лечения", - говорится в сообщении.
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В минувшую субботу издание Lancet опубликовало статью об испытании притивомалярийного гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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