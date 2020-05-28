В рекомендации по лечению COVID-19 включат критерии по гидроксихлорохину

"Минздрав России завершает подготовку седьмой версии Временных методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению COVID-19. В них будут включены дополнительные критерии для оценки врачом пользы и риска использования гидроксихлорохина индивидуально для конкретного пациента для принятия решения для его назначения, детальные указания по его применению у пациентов с низким риском нарушений ритма, а также меры по мониторингу и профилактике аритмий в период лечения", - говорится в сообщении.