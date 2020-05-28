В рекомендации по лечению COVID-19 включат критерии по гидроксихлорохину

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минздрав России завершает разработку новой версии методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению COVID-19, в нее будут включены дополнительные критерии для оценки пользы и риска при использовании гидроксихлорохина, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав России завершает подготовку седьмой версии Временных методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению COVID-19. В них будут включены дополнительные критерии для оценки врачом пользы и риска использования гидроксихлорохина индивидуально для конкретного пациента для принятия решения для его назначения, детальные указания по его применению у пациентов с низким риском нарушений ритма, а также меры по мониторингу и профилактике аритмий в период лечения", - говорится в сообщении.
В минувшую субботу издание Lancet опубликовало статью об испытании притивомалярийного гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
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