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2020-05-28T15:03
https://ria.ru/20200528/1572122208.html
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки

15:03 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Кремле не уверены в достоверности сообщений, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт вымогал взятку у польского прозводителя молочной продукции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее информация о вымогательстве 500 тысяч долларов появилась в телеграм-каналах со ссылкой на некие источники. По их словам, один из бизнесменов обратился в полицию.
"Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", - сказал Песков.

В компании опровергли

В польской компании "Млековита" уже опровергли информацию о вымогательстве.
"Такой ситуации не было абсолютно. Директор не знаком с этим господином (Данквертом – ред.), заместители тоже его не знают. Встреч с ним никогда не происходило", - рассказала представитель компании в разговоре с РИА Новости.
В пресс-службе подчеркнули, что глава компании Дариуш Сапиньский "никогда не уполномачивал кого-либо представлять "Млековиту" перед Россельхознадзором".
Кроме того, производитель подтвердил, что его глава "никогда не встречался и не связывался" с Данквертом, его заместителями или другими представителями, а также "лично не знает этих людей".
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Заведомо ложная жалоба

Советник главы Россельхознадзоре Юлия Мелано заявила, что ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу.
Она отметила, что подобные жалобы поступали и раньше от "некого гражданина Сергеева Я.В." Советник уточнила, что в предыдущем обращении Сергеева указывалась сумма в пять миллионов долларов, а в информации СМИ сумма снизилась до 500 тысяч.
Она напомнила, что разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий, находящихся в странах, попавших под контрсанкции (Польша относится к таким странам), не уместны с 2014 года.
"Именно тогда Россия ввела продовольственное эмбарго. Меры были приняты руководством страны, а не Россельхознадзором. Несомненно, подобные заявления в СМИ имеют целью нанести репутационный ущерб главе Россельхознадзора", - добавила советник главы ведомства.
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Юлия МеланоСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковПольша
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