В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Кремле не уверены в достоверности сообщений, что глава Россельхознадзора В Кремле не уверены в достоверности сообщений, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт вымогал взятку у польского прозводителя молочной продукции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Ранее информация о вымогательстве 500 тысяч долларов появилась в телеграм-каналах со ссылкой на некие источники. По их словам, один из бизнесменов обратился в полицию.

"Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", - сказал Песков.

В компании опровергли

В польской компании "Млековита" уже опровергли информацию о вымогательстве.

"Такой ситуации не было абсолютно. Директор не знаком с этим господином (Данквертом – ред.), заместители тоже его не знают. Встреч с ним никогда не происходило", - рассказала представитель компании в разговоре с РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что глава компании Дариуш Сапиньский "никогда не уполномачивал кого-либо представлять "Млековиту" перед Россельхознадзором ".

Кроме того, производитель подтвердил, что его глава "никогда не встречался и не связывался" с Данквертом, его заместителями или другими представителями, а также "лично не знает этих людей".

Заведомо ложная жалоба

Советник главы Россельхознадзоре Юлия Мелано заявила, что ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу.

Она отметила, что подобные жалобы поступали и раньше от "некого гражданина Сергеева Я.В." Советник уточнила, что в предыдущем обращении Сергеева указывалась сумма в пять миллионов долларов, а в информации СМИ сумма снизилась до 500 тысяч.

Она напомнила, что разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий, находящихся в странах, попавших под контрсанкции ( Польша относится к таким странам), не уместны с 2014 года.