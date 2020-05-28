Минздрав прокомментировал вопрос о безопасности гидроксихлорохина

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вопрос эффективности и безопасности гидроксихлорохина при лечении коронавируса находится под постоянным контролем Минздрава РФ, сообщили в пресс-службе министерства.
"Вопрос эффективности и безопасности гидроксихлорохина, а также других препаратов, используемых в России для терапии COVID-19, находится под постоянным контролем Минздрава России и его подведомственных организаций", - сообщили в пресс-службе.
В минувшую субботу издание Lancet опубликовало статью об испытании притивомалярийного гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
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