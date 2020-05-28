В Иране заявили о способности обеспечить себя ядерным топливом без России

ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. способен обеспечить себя ядерным топливом и без России, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Тегеран способен обеспечить себя ядерным топливом и без России, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди

В конце апреля из России на площадку АЭС "Бушер" была доставлена свежая партия ядерного топлива, необходимого для дальнейшего успешного функционирования реактора.

"Наше топливо поступает к нам без каких-либо проблем из России каждый раз, когда это необходимо. Если же топливо закончится, в будущем мы будем в состоянии производить его без опоры на какую-либо другую страну", - сообщил Камальванди агентству ISNA.

Он также коснулся реконфигурации реактора в Араке, которым занимаются Великобритания и Китай (реактор должен быть переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония), заявив, что санкции США и ситуация с реализацией ядерной сделки сказались на процессе: он идет спокойно, но идет.

"Мы недовольным скоростью работ, они могли бы идти как быстрее, так и лучше", - сказал Камальванди.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС, для которого исключения продлены на 90 дней. Это одни из последних послаблений, введенных в отношении Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд сообщил, что Вашингтон на сегодня удовлетворен работой ядерного реактора в иранском Бушере, но будет оценивать целесообразность продления исключений для него из санкций каждые 90 дней.

Кроме того, по его словам, США заинтересованы в сохранении цепочки поставок топлива для него с последующим вывозом, чтобы "гарантировать, что у Ирана нет причин говорить о потребности в обогащении для Бушера и нет возможности использовать отработанное топливо в целях выделения их него плутония".

Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Ранее генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что строительство " Росатомом " АЭС за рубежом идет по графику на фоне ситуации с коронавирусом.