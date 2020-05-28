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2020-05-28T14:55
https://ria.ru/20200528/1572121479.html
В Иране заявили о способности обеспечить себя ядерным топливом без России
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РИА Новости

В Иране заявили о способности обеспечить себя ядерным топливом без России

14:55 28.05.2020
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© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Тегеран способен обеспечить себя ядерным топливом и без России, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
В конце апреля из России на площадку АЭС "Бушер" была доставлена свежая партия ядерного топлива, необходимого для дальнейшего успешного функционирования реактора.

"Наше топливо поступает к нам без каких-либо проблем из России каждый раз, когда это необходимо. Если же топливо закончится, в будущем мы будем в состоянии производить его без опоры на какую-либо другую страну", - сообщил Камальванди агентству ISNA.

Он также коснулся реконфигурации реактора в Араке, которым занимаются Великобритания и Китай (реактор должен быть переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония), заявив, что санкции США и ситуация с реализацией ядерной сделки сказались на процессе: он идет спокойно, но идет.
"Мы недовольным скоростью работ, они могли бы идти как быстрее, так и лучше", - сказал Камальванди.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
6 ноября 2019, 04:53
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС, для которого исключения продлены на 90 дней. Это одни из последних послаблений, введенных в отношении Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
В свою очередь, заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд сообщил, что Вашингтон на сегодня удовлетворен работой ядерного реактора в иранском Бушере, но будет оценивать целесообразность продления исключений для него из санкций каждые 90 дней.
Кроме того, по его словам, США заинтересованы в сохранении цепочки поставок топлива для него с последующим вывозом, чтобы "гарантировать, что у Ирана нет причин говорить о потребности в обогащении для Бушера и нет возможности использовать отработанное топливо в целях выделения их него плутония".
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Вчера, 06:35Ядерные технологии
В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Ранее генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что строительство "Росатомом" АЭС за рубежом идет по графику на фоне ситуации с коронавирусом.
В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. На блоках 2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность двух новых блоков - 2,1 тысячи МВт. Реализация проекта "Бушер-2", как ожидается, займет 10 лет.
Инженер-оператор Сергей Соколов в реакторном зале Обнинской АЭС. 1984 год
27 июня 2019, 05:04
Атомные электростанции в мире
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ВВЭР-1000АЭС "Бушер"Бехруз КамальвандиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ИранВ мире
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