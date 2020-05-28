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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:49
https://ria.ru/20200528/1572121042.html
В Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у пожилых
https://cdn22.img.ria.ru/images/153076/33/1530763305_0:285:5472:3363_1036x0_80_0_0_4a41a0ec28b18411ba1c752a707112a1.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у пожилых

14:49 28.05.2020
14070
CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина
CC0 / beejees /
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Течение коронавирусной инфекции у пожилых людей очень часто нетипичное - лишь у 20% заболевших проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы, при этом может быть нарушение памяти и потеря аппетита, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
"Очень часто течение заболевания атипичное - если у молодых мы очень часто видели высокую лихорадку и тяжелое заболевание, у пожилых, например, только в 20% случаев мы видим выраженную лихорадку, то есть мы видим отсутствие ответа должного иммунной системы на эту инфекцию", - сказала Ткачева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что у пожилых людей также могут проявляться нарушения памяти, потеря аппетита, слабость и снижение физической активности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОльга ТкачеваЗдоровье - ОбществоОбщество
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