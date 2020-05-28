В Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у пожилых

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Течение коронавирусной инфекции у пожилых людей очень часто нетипичное - лишь у 20% заболевших проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы, при этом может быть нарушение памяти и потеря аппетита, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
"Очень часто течение заболевания атипичное - если у молодых мы очень часто видели высокую лихорадку и тяжелое заболевание, у пожилых, например, только в 20% случаев мы видим выраженную лихорадку, то есть мы видим отсутствие ответа должного иммунной системы на эту инфекцию", - сказала Ткачева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что у пожилых людей также могут проявляться нарушения памяти, потеря аппетита, слабость и снижение физической активности.
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