В Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у пожилых

"Очень часто течение заболевания атипичное - если у молодых мы очень часто видели высокую лихорадку и тяжелое заболевание, у пожилых, например, только в 20% случаев мы видим выраженную лихорадку, то есть мы видим отсутствие ответа должного иммунной системы на эту инфекцию", - сказала Ткачева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".