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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:42
https://ria.ru/20200528/1572120946.html
Смертность от коронавируса в Москве — одна из самых низких в мире
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

Смертность от коронавируса в Москве — одна из самых низких в мире

14:48 28.05.2020 (обновлено: 21:42 28.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первоначальную цифру смертности от коронавируса в Москве в апреле уточнили с 639 до 636, этот показатель — один из самых низких среди мировых столиц, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4 процента (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным, так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8 процента (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)", — говорится в пресс-релизе.
Показатели смертности от коронавируса в российской столице остаются одними из самых низких в мире: для сравнения, по данным официальных сайтов городов, в Нью-Йорке она составляет десять процентов, в Лондоне — 23 процента.
В основу измененной методики подсчета легли принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ с учетом новых рекомендаций по COVID-19. В Москве уже применили их на практике, что позволило более точно разграничить случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и когда он с высокой долей вероятности привел к обострению другого заболевания.
Это стало возможным благодаря проведению в столице патологоанатомического исследования с подробным посмертным анализом в 100 процентах случаев смертей с подозрением на коронавирус. Накопленные данные позволили более детально классифицировать причины смерти при COVID-19: московские специалисты первые в мире опубликовали атлас патологических изменений органов у умерших от COVID-19, позволяющий лучше понимать, что может влиять на состояние пациента.
© ИнфографикаПревышение смертности в Москве по отношению к среднегодовому показателю. Апрель 2020 года
Превышение смертности в Москве по отношению к среднегодовому показателю. Апрель 2020 года
© Инфографика
Превышение смертности в Москве по отношению к среднегодовому показателю. Апрель 2020 года
Помимо этого, к коронавирусу дополнительно отнесли те случаи, когда тест был отрицательный, но в результате патологоанатомического исследования и по клиническим признакам удалось установить, что, скорее всего, причиной смерти стал коронавирус.
По данным департамента, таких случаев в Москве за апрель было 169. Кроме того, в условиях пандемии обостряются другие заболевания, которые могут привести к смерти.
"Мы проанализировали все случаи смерти в Москве за апрель. В результате было выявлено 756 человек, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус", — добавили в департаменте.
Мэр Москвы Сергей Собянин
20 мая, 15:59Распространение нового коронавируса
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Отмечается, что, учитывая все эти значения, превышение смертности в апреле по отношению к среднегодовому показателю составит около 200 человек.

"Уже сегодня мы видим, что, например, москвичей, умерших за пределами города, но смерть которых была зарегистрирована в Москве, за апрель было 1230, что на 278 больше, чем в апреле 2019 года", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что истинное превышение смертности в апреле 2020 года составляет 1753 случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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