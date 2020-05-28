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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:45
https://ria.ru/20200528/1572120524.html
Московский суд отказался рассматривать иск российского юриста к ВОЗ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_377cc8de677cf9bc97e2569909828ddb.jpg
РИА Новости

Московский суд отказался рассматривать иск российского юриста к ВОЗ

14:45 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался принимать иск казанского юриста, требовавшего со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 100 миллионов рублей за несвоевременно объявленную пандемию коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отказался принимать заявление к производству", - сказали в суде.
Красная площадь
Вчера, 12:48Распространение нового коронавируса
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Юрист подал иск о компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью, но суд вынес определение об отказе его рассматривать.
По данным СМИ, юрист настаивал, что ВОЗ несвоевременно объявила начало пандемии, из-за чего карантинные меры были введены поздно, что привело к распространению коронавируса по всему миру, в том числе в России.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
220046
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваВ мире
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