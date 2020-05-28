Московский суд отказался рассматривать иск российского юриста к ВОЗ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы отказался принимать иск казанского юриста, требовавшего со Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) 100 миллионов рублей за несвоевременно объявленную пандемию коронавируса , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд отказался принимать заявление к производству", - сказали в суде.

Юрист подал иск о компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью, но суд вынес определение об отказе его рассматривать.

По данным СМИ, юрист настаивал, что ВОЗ несвоевременно объявила начало пандемии, из-за чего карантинные меры были введены поздно, что привело к распространению коронавируса по всему миру, в том числе в России.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.