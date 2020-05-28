Мишустин назвал сроки реализации плана по восстановлению экономики

Такая информация была озвучена 28 мая в ходе совещания об объемах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения.

В ходе совещания Мишустин также отметил, что работу по подготовке плана планируется завершить на текущей неделе. "Срок реализации плана – до конца 2021 года", - сообщает пресс-служба кабмина.