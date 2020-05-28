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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:44
https://ria.ru/20200528/1572120492.html
Мишустин назвал сроки реализации плана по восстановлению экономики
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778521_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_2235e254bdec05488a6f3a916c91cda0.jpg
РИА Новости

Мишустин назвал сроки реализации плана по восстановлению экономики

14:44 28.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. План восстановления экономики России после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, должен быть реализован до конца 2021 года, приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
Такая информация была озвучена 28 мая в ходе совещания об объемах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения.
В ходе совещания Мишустин также отметил, что работу по подготовке плана планируется завершить на текущей неделе. "Срок реализации плана – до конца 2021 года", - сообщает пресс-служба кабмина.
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