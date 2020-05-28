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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:43
https://ria.ru/20200528/1572120455.html
Эксперт рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19 в России

14:43 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19
Медицинские работники в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вторая волна заболеваемости коронавирусом, скорее всего, будет в тех странах, где вводили жесткий карантин, в России она станет менее выраженной и пройдет в регионах, где было мало заболевших, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"Вторая волна коронавирусной инфекции прогнозируется в тех странах, где был жесткий карантин и еще нет иммунной прослойки населения, например, в Китае... Вторая волна для России, если будет, то выраженная в меньшей степени и в тех регионах, которые до этого почти не сталкивались с проблемой коронавируса", - рассказал специалист.
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В целом появление второй волны заболеваемости зависит от самих людей - если не будет соблюдаться масочный режим, все резко выйдут на улицу, то она более вероятна, пояснил Тимаков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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