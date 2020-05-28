Эксперт назвал вторую волну COVID-19 в Москве маловероятной

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вторая волна заболеваемости коронавирусом в Москве маловероятна, так как здесь уже появилась "иммунная прослойка" населения, заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"В Москве вторая волна маловероятна, так как первая была растянута по времени и уже есть иммунная прослойка населения", - рассказал Тимаков РИА Новости.
Он пояснил, что "иммунная прослойка" населения, состоит из переболевших, невосприимчивых к вирусу и тех, у кого иммунитет выработался в результате бессимптомного течения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.