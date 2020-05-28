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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:43
https://ria.ru/20200528/1572120400.html
Эксперт назвал вторую волну COVID-19 в Москве маловероятной
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572084697_0:284:3135:2047_1036x0_80_0_0_360afc161df6651e33cfadd369e3213e.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал вторую волну COVID-19 в Москве маловероятной

14:43 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожий на Никольской улице в Москве
Прохожий на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вторая волна заболеваемости коронавирусом в Москве маловероятна, так как здесь уже появилась "иммунная прослойка" населения, заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"В Москве вторая волна маловероятна, так как первая была растянута по времени и уже есть иммунная прослойка населения", - рассказал Тимаков РИА Новости.
Он пояснил, что "иммунная прослойка" населения, состоит из переболевших, невосприимчивых к вирусу и тех, у кого иммунитет выработался в результате бессимптомного течения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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