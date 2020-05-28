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2020-05-28T14:41
https://ria.ru/20200528/1572120281.html
В Бурятии рассказали о начале туристического сезона
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РИА Новости

В Бурятии рассказали о начале туристического сезона

14:41 28.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал на территории республики Бурятия
Озеро Байкал на территории республики Бурятия
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Озеро Байкал на территории республики Бурятия. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Власти Бурятии приняли решение открыть туристический сезон с 1 июня, на первом этапе - только для жителей республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее сообщалось, что турсезон может открыться с 29 мая.
По данным пресс-службы, решение было принято на совещании по открытию туристского сезона в республике под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова. В совещании приняли участие руководители исполнительных органов власти, представители органов местного самоуправления, туристического бизнеса.
"На совещании обсудили дату открытия туристского сезона – 1 июня 2020 года. Глава республики отметил, что открытие туристического сезона должно проходить с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима для всех участников туристского рынка", - сообщили в пресс-службе.
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Туристический сезон будет открываться в несколько этапов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории региона. На первом этапе коллективные средства размещения откроются для жителей Бурятии. Под запретом до 1 июля остаются туристско-экскурсионные поездки организованными группами.
В дальнейшем туристы из соседних с Бурятией регионов - Иркутской области и Забайкальского края, при условии стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, с 1 июля смогут приехать на Байкал, когда из остальных регионов России - пока неизвестно.
Традиционно популярностью у туристов в Бурятии пользуются озеро Байкал и буддийские дацаны (храмы).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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