В Бурятии рассказали о начале туристического сезона

КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Власти Власти Бурятии приняли решение открыть туристический сезон с 1 июня, на первом этапе - только для жителей республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что турсезон может открыться с 29 мая.

По данным пресс-службы, решение было принято на совещании по открытию туристского сезона в республике под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова. В совещании приняли участие руководители исполнительных органов власти, представители органов местного самоуправления, туристического бизнеса.

"На совещании обсудили дату открытия туристского сезона – 1 июня 2020 года. Глава республики отметил, что открытие туристического сезона должно проходить с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима для всех участников туристского рынка", - сообщили в пресс-службе.

Туристический сезон будет открываться в несколько этапов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории региона. На первом этапе коллективные средства размещения откроются для жителей Бурятии. Под запретом до 1 июля остаются туристско-экскурсионные поездки организованными группами.

В дальнейшем туристы из соседних с Бурятией регионов - Иркутской области Забайкальского края , при условии стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, с 1 июля смогут приехать на Байкал , когда из остальных регионов России - пока неизвестно.

Традиционно популярностью у туристов в Бурятии пользуются озеро Байкал и буддийские дацаны (храмы).