В Миннеаполисе одна из линий метро приостановила работу из-за беспорядков

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Одна из линий метрополитена американского города Миннеаполис, штат Миннесота, приостановила работу из-за беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, сообщается в заявлении Одна из линий метрополитена американского города Миннеаполис, штат Миннесота, приостановила работу из-за беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, сообщается в заявлении оператора общественного транспорта Metro Transit.

"Из-за учинения массовых беспорядков и в качестве меры предосторожности для пассажиров и наших сотрудников, поезда синей ветки метро не будут курсировать до дальнейшего уведомления", - говорится в заявление оператора в Twitter, где также сообщается, что в районе закрытых станций не будут организованы соответствующие автобусные маршруты.

Как сообщает журналист телеканала KSTP Крис Эгерт, находящийся на месте событий, десятки протестующих и сотрудников полиции все еще не покидают места событий.

По его словам, в результате поджога во время беспорядков полностью сгорел жилой дом и магазин компании по продаже автомобильных комплектующих.

Огонь, грабежи, массовые потасовки: беспорядки в Миннеаполисе

Ранее сообщалось, что в городе продолжаются грабежи и мародерства. Протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины. По наблюдениям журналиста, участники беспорядков вломились в минимум 50 организаций и магазинов. Полицейские, в свою очередь, применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в городе Миннеаполис в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.