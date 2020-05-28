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2020-05-28T14:41
https://ria.ru/20200528/1572120151.html
В Миннеаполисе одна из линий метро приостановила работу из-за беспорядков
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РИА Новости

В Миннеаполисе одна из линий метро приостановила работу из-за беспорядков

14:38 28.05.2020 (обновлено: 14:41 28.05.2020)
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© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© Страница Darnella Frazier на Facebook
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Одна из линий метрополитена американского города Миннеаполис, штат Миннесота, приостановила работу из-за беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, сообщается в заявлении оператора общественного транспорта Metro Transit.
"Из-за учинения массовых беспорядков и в качестве меры предосторожности для пассажиров и наших сотрудников, поезда синей ветки метро не будут курсировать до дальнейшего уведомления", - говорится в заявление оператора в Twitter, где также сообщается, что в районе закрытых станций не будут организованы соответствующие автобусные маршруты.
Как сообщает журналист телеканала KSTP Крис Эгерт, находящийся на месте событий, десятки протестующих и сотрудников полиции все еще не покидают места событий.
По его словам, в результате поджога во время беспорядков полностью сгорел жилой дом и магазин компании по продаже автомобильных комплектующих.
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Ранее сообщалось, что в городе продолжаются грабежи и мародерства. Протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины. По наблюдениям журналиста, участники беспорядков вломились в минимум 50 организаций и магазинов. Полицейские, в свою очередь, применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.
Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в городе Миннеаполис в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.
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Дональд ТрампМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
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