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2020-05-28T14:40
https://ria.ru/20200528/1572120125.html
На Бали жирафа, родившегося во время пандемии, назвали Корона
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572119073_20:0:438:235_1036x0_80_0_0_00742839b6c0f0bfd08b46be542f0b01.png
РИА Новости

На Бали жирафа, родившегося во время пандемии, назвали Корона

14:38 28.05.2020 (обновлено: 14:40 28.05.2020)
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© Фото : Bali Safari ParkЖираф по имени Корона, рожденный в сафари-парке на Бали во время эпидемии коронавируса
Жираф по имени Корона, рожденный в сафари-парке на Бали во время эпидемии коронавируса
© Фото : Bali Safari Park
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жирафа, который родился в сафари-парке на Бали в период пандемии коронавируса, назвали Корона, сообщили представители парка.
Жираф родился еще 9 апреля, а имя выбрала министр окружающий среды и лесного хозяйства.

On 9 April 2020, a baby giraffe was born in @balisafari throughout the Covid-19 pandemic. The mother giraffe has...

Опубликовано Bali Safari Park Вторник, 19 мая 2020 г.
"Наш министр окружающей среды Сити Нурбая Бакар назвала детеныша жирафа Корона, чтобы напомнить нам, что он родился и выжил в этот исторический момент пандемии", - сообщается в Facebook сафари-парка.
Сейчас парк закрыт из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, но после его открытия все желающие смогут познакомиться с жирафом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БалиВ мире
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