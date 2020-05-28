На Бали жирафа, родившегося во время пандемии, назвали Корона

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жирафа, который родился в сафари-парке на Бали в период пандемии коронавируса, назвали Корона, сообщили представители парка.
Жираф родился еще 9 апреля, а имя выбрала министр окружающий среды и лесного хозяйства.
On 9 April 2020, a baby giraffe was born in @balisafari throughout the Covid-19 pandemic. The mother giraffe has...Опубликовано Bali Safari Park Вторник, 19 мая 2020 г.
"Наш министр окружающей среды Сити Нурбая Бакар назвала детеныша жирафа Корона, чтобы напомнить нам, что он родился и выжил в этот исторический момент пандемии", - сообщается в Facebook сафари-парка.
Сейчас парк закрыт из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, но после его открытия все желающие смогут познакомиться с жирафом.
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