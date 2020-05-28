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2020-05-28T14:38
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Руденко прокомментировал слова Зеленского о диалоге с Путиным
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РИА Новости

Руденко прокомментировал слова Зеленского о диалоге с Путиным

14:38 28.05.2020
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия ни разу не уклонялась от диалога с Украиной на высшем уровне, но такие контакты не должны осуществляться ради чьей-то рекламы или для проформы, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю годовщины вступления в должность заявил, что готов к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе. Он отметил, что в последнее время у него не было переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, но считает диалог с ним неизбежным: "Мы должны с ним говорить, должны договариваться".
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"Что касается выраженной господином Зеленским готовности вести прямой диалог с его визави президентом Путиным, то могу подтвердить, что Россия ни разу не уклонялась от прямых диалогов. И такие диалоги были и раньше в ходе телефонных разговоров, в ходе личной встречи президента Путина с Зеленским в Париже в декабре прошлого года", - сказал Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-азербайджанскому сотрудничеству.
"Главное для нас, чтобы любые такие контакты были не ради контактов, не ради проформы, не ради чьей-то рекламы, а ради какого-то конкретного результата", - подчеркнул дипломат.
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Он выразил сожаление в связи с тем, что "последние действия украинских коллег в минской группе, в нормандском формате показывают, что о каких-то конкретных перспективах выхода на договоренности говорить пока не приходится".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РоссияАндрей РуденкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
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