Руденко прокомментировал слова Зеленского о диалоге с Путиным

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

"Главное для нас, чтобы любые такие контакты были не ради контактов, не ради проформы, не ради чьей-то рекламы, а ради какого-то конкретного результата", - подчеркнул дипломат.

Он выразил сожаление в связи с тем, что "последние действия украинских коллег в минской группе, в нормандском формате показывают, что о каких-то конкретных перспективах выхода на договоренности говорить пока не приходится".