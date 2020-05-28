В ЦИК рассказали об организации участков для голосования по Конституции

"Есть рекомендации Роспотребнадзора, согласованные с нами, о том, как можно проводить голосование, когда еще сохраняется необходимость соблюдения мер противоэпидемиологического характера. Мы последовательно работаем, готовим, в случае необходимости будут приняты все необходимые акты, рекомендации будут изложены", - сказала Гришина.

Она добавила, что участки для общероссийского голосования по поправкам будут организованы таким образом, чтобы максимально обеспечить сохранение здоровья граждан. "Это можно делать в рамках действующих процедур, просто дать соответствующие рекомендации. По времени может быть более четкий график установить. Наверное, самое главное, чтобы при голосовании не образовывалась очередь, толпа. Для этого нужно принять ряд мер, в том числе можно голосовать несколько дней, можно рекомендовать дополнительно приходить гражданам в то или иное время, приглашая их на участок", - пояснила секретарь ЦИК.