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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-28T14:36
https://ria.ru/20200528/1572119997.html
В ЦИК рассказали об организации участков для голосования по Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156366/91/1563669126_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e111b2205f5ca93a1fe397cfc9b1fc51.jpg
РИА Новости

В ЦИК рассказали об организации участков для голосования по Конституции

14:36 28.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Кабинка для голосования на избирательном участке. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Участки для общероссийского голосования по поправкам к конституции будут организованы так, чтобы максимально обеспечить сохранение здоровья граждан, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
По ее словам, ЦИК работает над вопросами, связанными с обеспечением безопасности, сохранения здоровья граждан на участках для голосования.
"Есть рекомендации Роспотребнадзора, согласованные с нами, о том, как можно проводить голосование, когда еще сохраняется необходимость соблюдения мер противоэпидемиологического характера. Мы последовательно работаем, готовим, в случае необходимости будут приняты все необходимые акты, рекомендации будут изложены", - сказала Гришина.
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Она добавила, что участки для общероссийского голосования по поправкам будут организованы таким образом, чтобы максимально обеспечить сохранение здоровья граждан. "Это можно делать в рамках действующих процедур, просто дать соответствующие рекомендации. По времени может быть более четкий график установить. Наверное, самое главное, чтобы при голосовании не образовывалась очередь, толпа. Для этого нужно принять ряд мер, в том числе можно голосовать несколько дней, можно рекомендовать дополнительно приходить гражданам в то или иное время, приглашая их на участок", - пояснила секретарь ЦИК.
По ее словам, Центризбирком прорабатывает все эти варианты и "при необходимости, при наличии соответствующих юридических оснований, это будет зафиксировано в актах ЦИК".
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