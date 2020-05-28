Роспотребнадзор не разрешил открыть непродовольственные рынки на Кубани

В четверг Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края, имеющих медицинскую лицензию, с 1 июня. При этом он подчеркнул, что открываются все санатории, а не только в прибрежных городах, всего – порядка 200. Но они обязаны строго соблюдать регламенты Роспотребнадзора, должны будут организовывать трансфер гостей, контролировать их перемещение, информировать обо всех приезжающих местную администрацию. При этом гости должны иметь справку об отсутствии коронавируса.