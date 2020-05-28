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2020-05-28T14:34
https://ria.ru/20200528/1572119902.html
Роспотребнадзор не разрешил открыть непродовольственные рынки на Кубани
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РИА Новости

Роспотребнадзор не разрешил открыть непродовольственные рынки на Кубани

14:34 28.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВещевой рынок
Вещевой рынок
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вещевой рынок. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор пока не видит возможности разрешить работу непродовольственных рынков на Кубани в полном объёме, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
В четверг Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края, имеющих медицинскую лицензию, с 1 июня. При этом он подчеркнул, что открываются все санатории, а не только в прибрежных городах, всего – порядка 200. Но они обязаны строго соблюдать регламенты Роспотребнадзора, должны будут организовывать трансфер гостей, контролировать их перемещение, информировать обо всех приезжающих местную администрацию. При этом гости должны иметь справку об отсутствии коронавируса.
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"Особое внимание также уделим непродовольственным рынкам. Нам нужен чёткий регламент, как и при каких условиях они смогут работать. На данный момент Роспотребнадзор не видит возможности начать их деятельность в полном объёме", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.
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