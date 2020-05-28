В Подмосковье оценили запас лекарств для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Запаса лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в Московской области хватит в среднем на два месяца, сообщается на сайте регионального правительства.
"Закупка лекарственных препаратов (для лечения коронавирусной инфекции - ред.) происходит централизованно. Они имеются в достаточном количестве", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.
Согласно сообщению, запас различных медикаментов составляет 73-86 дней, "в среднем их хватит еще на два месяца".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.