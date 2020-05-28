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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:32
https://ria.ru/20200528/1572119760.html
В Подмосковье оценили запас лекарств для лечения пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Подмосковье оценили запас лекарств для лечения пациентов с COVID-19

14:32 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Запаса лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в Московской области хватит в среднем на два месяца, сообщается на сайте регионального правительства.
"Закупка лекарственных препаратов (для лечения коронавирусной инфекции - ред.) происходит централизованно. Они имеются в достаточном количестве", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.
Согласно сообщению, запас различных медикаментов составляет 73-86 дней, "в среднем их хватит еще на два месяца".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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