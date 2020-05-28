В Екатеринбурге ищут без вести пропавшего пятилетнего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге ищет без вести пропавшего 5-летнего ребенка, сообщает в четверг управление МВД по городу.
"Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают без вести пропавшего 5-летнего Феденко Феликса Сергеевича, который сегодня около 11.30 ушел с детской площадки на улице Щорса, 103 и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Был одет: куртка темно-синего цвета, джинсы светло-голубого цвета, кроссовки белого цвета", - говорится в сообщении.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Полиция уточняет, что семья переехала в Екатеринбург около двух недель назад.
"Как стало известно полицейским в ходе проверки, ранее мальчик уже убегал из дома в Свердловской области", - отмечается в релизе.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят незамедлительно сообщить в полицию.
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