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2020-05-28T23:32
https://ria.ru/20200528/1572119617.html
Посла России вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке
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РИА Новости

Посла России вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке

14:31 28.05.2020 (обновлено: 23:32 28.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. МИД ФРГ утверждает, что Дмитрий Бадин, якобы участвовавший в составе группы ART28 в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, являлся на тот момент сотрудником ГРУ.
Ранее в ведомстве сообщили, что посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в четверг в МИД ФРГ в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг.
"Ордер на арест господина Бадина был выдан на основании подозрения, что обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, еще не известными по именам, участвовал в разведывательной деятельности против Федеративной Республики Германии в интересах спецслужбы иностранной державы. Обвиняемый считается подозреваемым в причастности к хакерской атаке на немецкий бундестаг в апреле — мае 2015 года в качестве члена группы ART28. Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ФРГ. При этом указанные доказательства в сообщении не приводятся.
Правительство Германии намерено оценить дело об атаке на бундестаг "на фоне продолжающегося расследования так называемого убийства в Тиргартене" и "прямо оставляет за собой право принимать дальнейшие меры", заявили в МИД.
Здание МИД России
15 мая, 12:49
МИД: ФРГ ничем не доказала причастность РФ к хакерской атаке на бундестаг
Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой России хакерской атаке на бундестаг не делает этот процесс проще. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
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МИД ГерманииБундестаг ГерманииГлавное разведывательное управление РФВ мире
Популярные комментарии
А почему нет ни одного протеста и разбирательства о прослушке полосатыми фрау Меркель? Или хозяин даже дышать в его сторону запретил?
28 мая, 15:21
virshych
7660102
А то, что лично телефон Меркель прослушивали из АНБ, и это никто даже не отрицает, проехали?
28 мая, 14:50
Von Stirliz
6370002
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