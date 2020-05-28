Финляндия спустя три года одобрила таможенное соглашение с Ираном

"Финляндия и Исламская Республика Иран подписали соглашение о взаимной помощи и сотрудничестве в таможенных вопросах 17 апреля 2017 года. Основная цель соглашения - предоставить другой стороне информацию для предотвращения и расследования таможенных преступлений", - говорится в сообщении.
Финское правительство в четверг одобрило изменения в закон, которые связаны с данным соглашением.
Уточняется, что соглашение вступит в силу 15 июня.
Как уточнил в комментарии РИА Новости представитель финского кабмина Упи Талси, процесс одобрения занял крайне долгое время ввиду вступления в силу нового законодательства ЕС по защите персональных данных и некоторой задержки в поступлении документов из Ирана.