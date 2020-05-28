Финляндия спустя три года одобрила таможенное соглашение с Ираном

"Финляндия и Исламская Республика Иран подписали соглашение о взаимной помощи и сотрудничестве в таможенных вопросах 17 апреля 2017 года. Основная цель соглашения - предоставить другой стороне информацию для предотвращения и расследования таможенных преступлений", - говорится в сообщении.