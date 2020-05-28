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2020-05-28T14:27
https://ria.ru/20200528/1572119255.html
МИД заявил об отсутствии прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе
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РИА Новости

МИД заявил об отсутствии прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе

14:27 28.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разведение сил в Донбассе . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новые шаги по урегулированию в Донбассе участниками "нормандского формата" не согласованы, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
Он напомнил, что одно из условий нового нормандского саммита, о котором говорили и президент Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров - "это то, чтобы стороны к следующему саммиту согласовали определенный новый документ, который бы включал в себя следующие шаги".
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"К сожалению, и на этом треке никакого продвижения нет", - заявил Руденко журналистам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Германия поддерживают идею проведения встречи в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе после спада заболеваемости коронавирусом.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия), который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Минские соглашения
220001
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ДонбассСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ мире
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