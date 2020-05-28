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2020-05-28T15:35
https://ria.ru/20200528/1572119198.html
Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики
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РИА Новости

Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики

14:27 28.05.2020 (обновлено: 15:35 28.05.2020)
144898
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. План по восстановлению российской экономики на сегодня состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства.
По словам премьера Михаила Мишустина, на этой неделе работу над документом закончат, все пункты необходимо будет выполнить до конца 2021 года.
"Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании по ситуации на рынке труда
Михаил Мишустин
Владимир Путин ранее поручил разработать и представить к 1 июня общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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Накануне президент подчеркнул, что важнейшие задачи плана — поддержание спроса и загрузка производственных мощностей. Как пояснил глава государства, высокая безработица говорит о том, что мощности экономики недозагружены и сохраняется существенный дефицит спроса.
В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что общий объем всех антикризисных мер поддержки из-за коронавируса в России уже составил 3,3 триллиона рублей.
Всего в России с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 379 051 человека, из них 4142 скончались, свыше 150 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияПравительство РФЭкономика
Популярные комментарии
А вы друзья как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь...
28 мая, 14:32
invisibleworld
116911116
Так скоро вторая волна пандемии , они это в своем супер плане учитывают ?
28 мая, 14:29
freizdorf
452412020
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