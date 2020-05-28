Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики

Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. План по восстановлению российской экономики на сегодня состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, План по восстановлению российской экономики на сегодня состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства.

По словам премьера Михаила Мишустина , на этой неделе работу над документом закончат, все пункты необходимо будет выполнить до конца 2021 года.

"Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения". Михаил Мишустин

Владимир Путин ранее поручил разработать и представить к 1 июня общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Накануне президент подчеркнул, что важнейшие задачи плана — поддержание спроса и загрузка производственных мощностей. Как пояснил глава государства, высокая безработица говорит о том, что мощности экономики недозагружены и сохраняется существенный дефицит спроса.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что общий объем всех антикризисных мер поддержки из-за коронавируса в России уже составил 3,3 триллиона рублей.

Всего в России с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 379 051 человека, из них 4142 скончались, свыше 150 тысяч вылечились.