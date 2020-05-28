Более 50 тысяч жителей Пермского края подключат к новому водоводу

ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Жилой фонд города Краснокамск Пермского края подключат к новому водоводу, построенному в рамках национального проекта "Чистая вода", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"В ближайшие выходные, 30 и 31 мая, состоится подключение нового водовода к действующей сети водоснабжения. Водовод построен по национальному проекту "Чистая вода", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора Пермского края уточняют, что протяженность новой ветки питающего водовода составляет более 4 километров.
"Запуск второй нитки водовода повысит надежность водоснабжения Кировского района Перми и Краснокамска <…> В результате 57 тысяч жителей Краснокамска будут получать качественную водопроводную воду", - добавляют в пресс-службе губернатора.
Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обращал внимание на необходимость решения проблемы с качеством питьевой воды в Краснокамске.
"Мы задействуем средства из бюджетов всех уровней, включая деньги национального проекта, чтобы системно решить застарелую проблему", - цитирует пресс-служба врио губернатора Махонина.
По данным правительства Пермского края, общий объем федерального финансирования проекта строительства нового водовода составляет около 190 млн руб. "Из краевого бюджета в течение 2019-2021 годов Краснокамск получит около 140 млн рублей. Еще более 100 млн на замену трубопроводов заложено в инвестиционной программе МУП "Водоканал". На эти средства в городе будут реконструированы свыше 30 км распределительных сетей. Весь комплекс работ позволит обеспечить жителей Краснокамска водой от Чусовских очистных сооружений", - подчеркивают в пресс-службе губернатора региона.