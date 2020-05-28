Более 50 тысяч жителей Пермского края подключат к новому водоводу

"В ближайшие выходные, 30 и 31 мая, состоится подключение нового водовода к действующей сети водоснабжения. Водовод построен по национальному проекту "Чистая вода", - говорится в сообщении.

По данным правительства Пермского края, общий объем федерального финансирования проекта строительства нового водовода составляет около 190 млн руб. "Из краевого бюджета в течение 2019-2021 годов Краснокамск получит около 140 млн рублей. Еще более 100 млн на замену трубопроводов заложено в инвестиционной программе МУП "Водоканал". На эти средства в городе будут реконструированы свыше 30 км распределительных сетей. Весь комплекс работ позволит обеспечить жителей Краснокамска водой от Чусовских очистных сооружений", - подчеркивают в пресс-службе губернатора региона.