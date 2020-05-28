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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-28T14:27
https://ria.ru/20200528/1572119076.html
В Верхневолжье увеличат число "скорых" со статусом "инфекционных"
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РИА Новости

В Верхневолжье увеличат число "скорых" со статусом "инфекционных"

14:27 28.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик
ТВЕРЬ, 28 мая - РИА Новости. Статус "инфекционных" получат все бригады скорой помощи, работающие в муниципальных образованиях Тверской области, где зафиксировано наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции, а также являющиеся межрайонными центрами обслуживания пациентов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Присвоение статуса инфекционных означает, что сотрудникам, работающим в таких бригадах, будут выплачиваться повышенные стимулирующие надбавки, которые введены в период сложной эпидемиологической ситуации президентом России.
"Повышенные надбавки должны выплачиваться прежде всего тем медикам, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал губернатор области Игорь Руденя при обсуждении вопроса на Бюджетной комиссии.
Речь идет о бригадах "скорых" в Твери, Кимрах, Конаковском районе, Ржеве, Торжке, Вышневолоцком городском округе, Нелидовском и Бежецком районах.
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В остальных муниципалитетах количество инфекционных бригад зависит от эпидемиологической ситуации, уточняет пресс-служба.
В целом дополнительные выплаты в Тверской области коснутся более тысячи сотрудников экстренных медицинских служб, на эти цели будут направлены порядка 28 миллионов рублей.
Пресс-служба отмечает, что в тверском регионе уже в полном объеме выплачены стимулирующие доплаты медикам за апрель. В целом их получили более 2500 работников 50 медицинских организаций региона. Всего на эти цели предусмотрено почти 317 миллионов рублей, из них более 303 миллионов рублей - средства федерального бюджета.
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Тверская областьКоронавирус в РоссииИгорь Руденя
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