В Верхневолжье увеличат число "скорых" со статусом "инфекционных"

ТВЕРЬ, 28 мая - РИА Новости. Статус "инфекционных" получат все бригады скорой помощи, работающие в муниципальных образованиях Тверской области, где зафиксировано наибольшее количество случаев . Статус "инфекционных" получат все бригады скорой помощи, работающие в муниципальных образованиях Тверской области, где зафиксировано наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции , а также являющиеся межрайонными центрами обслуживания пациентов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Присвоение статуса инфекционных означает, что сотрудникам, работающим в таких бригадах, будут выплачиваться повышенные стимулирующие надбавки, которые введены в период сложной эпидемиологической ситуации президентом России.

"Повышенные надбавки должны выплачиваться прежде всего тем медикам, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал губернатор области Игорь Руденя при обсуждении вопроса на Бюджетной комиссии.

Речь идет о бригадах "скорых" в Твери, Кимрах, Конаковском районе, Ржеве, Торжке, Вышневолоцком городском округе, Нелидовском и Бежецком районах.

В остальных муниципалитетах количество инфекционных бригад зависит от эпидемиологической ситуации, уточняет пресс-служба.

В целом дополнительные выплаты в Тверской области коснутся более тысячи сотрудников экстренных медицинских служб, на эти цели будут направлены порядка 28 миллионов рублей.