В Пакистане нашли речевой самописец разбившегося под Карачи Airbus А320

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

"Речевой самописец рейса PK 8303 был найден среди обломков и передан команде расследования авиационных происшествий. Это будет ключевым компонентом в расследовании авиакатастрофы. Команды "Пакистанских международных авиалиний" активно искали речевой самописец с помощью команды Airbus", - сообщила авиакомпания в четверг.

Телеканал Dunya News со ссылкой на близкий к расследованию источник сообщал, что во время первой попытки приземления самолета командир экипажа не открыл шасси и оба двигателя трижды коснулись взлетно-посадочной полосы, после чего командир поднял самолет и попросил разрешения снова приземлиться.