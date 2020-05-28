Наблюдатели готовы контролировать голосование по почте, заявили в ОП

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Существующая практика голосования по почте изучена, и наблюдатели будут готовы обеспечить контроль за этой формой голосования, если она будет применяться, тогда как в отношении электронного дистанционного голосования идут консультации со специалистами, заявил руководитель Рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю, директор Фонда исследования проблем демократии Существующая практика голосования по почте изучена, и наблюдатели будут готовы обеспечить контроль за этой формой голосования, если она будет применяться, тогда как в отношении электронного дистанционного голосования идут консультации со специалистами, заявил руководитель Рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что электронное дистанционное голосование возможно и на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию.

"Что касается почтового голосования, этот вопрос скорее относится к единому дню голосования. Принципиальная возможность голосования на региональных и федеральных выборах почтовым голосованием новым законом введена. При почтовом голосовании важна прежде всего процедура, как это делается", - сказал он на онлайн-круглом столе "Выход из пандемии. Возвращение выборов".

Григорьев сообщил, что такая практика уже была использована в некоторых регионах.

"Есть соответствующие инструкции ЦИК, и та практика, которая была использована, мы её изучали, она носит достаточно жёсткий характер. Это не непонятные люди как-то посылают бюллетени свои. Наоборот, это проверяется, домой приносится соответствующий пакет с формами защиты, проверяется паспорт. Если человек это приносит на почту и отправляет, тоже проверяется его личность. На бюллетени есть знаки защиты", - пояснил Григорьев.

По его словам, в случае голосования по почте "фактически воссоздается та же процедура, которая происходит на избирательном участке".

"В этом плане мы не сомневаемся, что если же будет введено в регионах на соответствующих выборах, то подтверждение будет носить очень жесткий характер, и, конечно, мы обеспечим общественный контроль за этим", - резюмировал он.

Григорьев также рассказал, что в отношении дистанционного электронного голосования сейчас идёт обсуждение со специалистами.

"Мы сейчас работаем со специалистами. Как проводить этот контроль, одновременно чтобы тайна голосования не была нарушена, здесь есть разные подходы, но пока говорить об этом большой аудитории рано. Как только у нас будет готово экспертное заключение, мы предложим соответствующие инструменты, как будет осуществляться этот общественный контроль, одновременно мы находимся в диалоге в ЦИК, она готова предоставить нам такие возможности. Сейчас мы просто смотрим, как это будет делаться", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, "это не такая простая процедура, не очевидная".