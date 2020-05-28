В Москве повторно продезинфицировали Казанский вокзал

Представитель ведомства отметил, что за две прошедшие недели силами МЧС специальная дезинфекция была организована на семи вокзалах столицы, в том числе Курском, Рижском, Савеловском, Ленинградском, Ярославском и Киевском. Всего было обработано 115 тысяч квадратных метров внутренних помещений и порядка 156 тысяч квадратных метров прилегающей территории транспортных узлов. На дезинфекцию вокзалов потребовалось более 27 тысяч литров дезинфекционного раствора.