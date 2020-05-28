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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:23
https://ria.ru/20200528/1572118778.html
В Москве повторно продезинфицировали Казанский вокзал
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РИА Новости

В Москве повторно продезинфицировали Казанский вокзал

14:23 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекционную обработку Казанского вокзала в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекционную обработку Казанского вокзала в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" провели в четверг повторную санитарную обработку Казанского вокзала в центре Моквы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Двадцать восьмого мая специалисты центра "Лидер" провели повторную дезинфекцию Казанского вокзального комплекса в Москве", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к дезинфекционным работам привлекались 15 сотрудников центра.
Представитель ведомства отметил, что за две прошедшие недели силами МЧС специальная дезинфекция была организована на семи вокзалах столицы, в том числе Курском, Рижском, Савеловском, Ленинградском, Ярославском и Киевском. Всего было обработано 115 тысяч квадратных метров внутренних помещений и порядка 156 тысяч квадратных метров прилегающей территории транспортных узлов. На дезинфекцию вокзалов потребовалось более 27 тысяч литров дезинфекционного раствора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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