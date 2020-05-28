В Москве повторно продезинфицировали Казанский вокзал

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" провели в четверг повторную санитарную обработку Казанского вокзала в центре Моквы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Двадцать восьмого мая специалисты центра "Лидер" провели повторную дезинфекцию Казанского вокзального комплекса в Москве", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к дезинфекционным работам привлекались 15 сотрудников центра.
Представитель ведомства отметил, что за две прошедшие недели силами МЧС специальная дезинфекция была организована на семи вокзалах столицы, в том числе Курском, Рижском, Савеловском, Ленинградском, Ярославском и Киевском. Всего было обработано 115 тысяч квадратных метров внутренних помещений и порядка 156 тысяч квадратных метров прилегающей территории транспортных узлов. На дезинфекцию вокзалов потребовалось более 27 тысяч литров дезинфекционного раствора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.