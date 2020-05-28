Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T14:21
https://ria.ru/20200528/1572118531.html
Власти Кубани будут искать возможность провести балы для выпускников
https://cdn21.img.ria.ru/images/149277/37/1492773771_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_dae8ee25a9518289dbb14053b7b22707.jpg
РИА Новости

Власти Кубани будут искать возможность провести балы для выпускников

14:21 28.05.2020
1463
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыпускной. Гулянья вчерашних школьников
Выпускной. Гулянья вчерашних школьников
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Выпускной. Гулянья вчерашних школьников . Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Власти Кубани сделают все чтобы балы для выпускников этого года, в том числе и губернаторский бал, состоялись, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. После введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса кубанские школьники ушли на дистанционное обучение.

"Мы сделаем все, чтобы выпускные балы для 9 и 11 классов состоялись в этом году и прошли на самом высоком уровне. В том числе и губернаторский бал. С учётом рекомендаций и требований Роспотребнадзора определим, как возможно их провести", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Последний звонок в школе
22 мая, 11:26
"Атмосфера солидарности". Названа дата всероссийского онлайн-выпускного
120001
Обсудить 0
Вениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Абитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов
Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы
Конституция РФ
Юрист оценил важность закрепления социальных гарантий в Конституции
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Мэр Москвы Сергей Собянин о сохранении ограничительных мер в столице
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Ребенок с ноутбуком
Госдума приняла закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС
Расписание ЕГЭ в 2020 году
Расписание ЕГЭ в 2020 году
Сотрудник полиции
В Екатеринбурге ищут без вести пропавшего пятилетнего ребенка
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о проекте по обеспечению школьников компьютерами
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Якутии проводят проверку после обнаружения тела полицейского
Вещевой рынок
Роспотребнадзор не разрешил открыть непродовольственные рынки на Кубани
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
Лента новостейМолния