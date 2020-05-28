Власти Кубани будут искать возможность провести балы для выпускников

КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Власти Кубани сделают все чтобы балы для выпускников этого года, в том числе и губернаторский бал, состоялись, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. После введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса кубанские школьники ушли на дистанционное обучение.
"Мы сделаем все, чтобы выпускные балы для 9 и 11 классов состоялись в этом году и прошли на самом высоком уровне. В том числе и губернаторский бал. С учётом рекомендаций и требований Роспотребнадзора определим, как возможно их провести", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.