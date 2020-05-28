Эксперты ВОЗ не выявили ни одного случая COVID-19 в Идлибе

ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения не выявили ни одного случая COVID-19 на северо-востоке Сирии, в частности, в Идлибе, но готовы отреагировать в случае обнаружения вируса, заявила на брифинге в четверг старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.
"Мы уверены в том, что возможности (по выявлению вируса – ред.) на северо-востоке Сирии есть. Мы действительно предоставили наборы на тестирования и продолжаем сотрудничество с региональными властями на случай выявления позитивных результатов, которые могут быть подтверждены в других лабораториях европейского региона. Да, мы не получили ни одного положительного результата, но мы работаем с командами на месте, и как только появятся указания на подозрения на COVID-19, или подтвержденного случая, исходя из тестов крови, мы будем готовы отреагировать", - сказала она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.