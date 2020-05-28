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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:20
https://ria.ru/20200528/1572118387.html
Эксперты ВОЗ не выявили ни одного случая COVID-19 в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753420_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_37a36d353179796a5e9b526f7dc80539.jpg
РИА Новости

Эксперты ВОЗ не выявили ни одного случая COVID-19 в Идлибе

14:20 28.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСовместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне Идлиб
Совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне Идлиб
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения не выявили ни одного случая COVID-19 на северо-востоке Сирии, в частности, в Идлибе, но готовы отреагировать в случае обнаружения вируса, заявила на брифинге в четверг старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.
"Мы уверены в том, что возможности (по выявлению вируса – ред.) на северо-востоке Сирии есть. Мы действительно предоставили наборы на тестирования и продолжаем сотрудничество с региональными властями на случай выявления позитивных результатов, которые могут быть подтверждены в других лабораториях европейского региона. Да, мы не получили ни одного положительного результата, но мы работаем с командами на месте, и как только появятся указания на подозрения на COVID-19, или подтвержденного случая, исходя из тестов крови, мы будем готовы отреагировать", - сказала она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИдлиб (мухафаза)Здоровье - ОбществоВОЗСирияВ мире
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