Эксперты ВОЗ не выявили ни одного случая COVID-19 в Идлибе

"Мы уверены в том, что возможности (по выявлению вируса – ред.) на северо-востоке Сирии есть. Мы действительно предоставили наборы на тестирования и продолжаем сотрудничество с региональными властями на случай выявления позитивных результатов, которые могут быть подтверждены в других лабораториях европейского региона. Да, мы не получили ни одного положительного результата, но мы работаем с командами на месте, и как только появятся указания на подозрения на COVID-19, или подтвержденного случая, исходя из тестов крови, мы будем готовы отреагировать", - сказала она.