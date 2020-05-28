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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:34
https://ria.ru/20200528/1572118242.html
В Ивановской области в доме-интернате выявили очаг коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ивановской области в доме-интернате выявили очаг коронавируса

14:19 28.05.2020 (обновлено: 14:34 28.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у трех сотрудников и 51 пациента Плесского дома-интерната Ивановской области, сообщило правительство региона.
По состоянию на четверг, 28 мая, в Ивановской области зарегистрированы 1 745 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 59 диагнозов.
"Из новых случаев: обследованы с ОРВИ и пневмониями – пять человек, по контакту – 54 человека. Основной прирост дал психоневрологический интернат города Плес. Накануне сообщалось, что в учреждении выявлено 48 человек, больных коронавирусом. Сегодня они вошли в официальную статистику, и добавилось еще несколько положительных тестов. Итого больны три сотрудника интерната и 51 пациент", - говорится в сообщении.
Дом-интернат работает в режиме обсерватора, пациенты с коронавирусной инфекцией изолированы на отдельном этаже.
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"Ведём наблюдение за состоянием здоровья людей, к счастью, у большинства заболевание протекает бессимптомно и в легкой форме, только пять человек госпитализированы", – рассказал в четверг на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
По его словам, количество людей, находящихся на стационарном лечении, увеличилось. В настоящий момент госпитализированы 649 человек, из них кислородную поддержку получают 120 человек (в среду их было 100), на ИВЛ – четыре пациента.
За сутки выписаны 47 выздоровевших, всего в Ивановской области выздоровели 646 пациентов, перенесшие COVID-19. Скончались на сегодняшний день 18 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Как сообщили ранее журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России, в РФ за сутки выявлен 8 371 случай коронавируса, общее число заболевших 379 051.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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