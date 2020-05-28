Эксперт призвал не искать политики в помощи России в борьбе с COVID-19

"Наши так называемые западные партнёры считают, что если Россия оказывает помощь по борьбе с пандемией COVID-19, то это является политическим инструментом. Людям, которые так думают, можно только посочувствовать. Россия действует исключительно в рамках международных договоров, и никакие политические интриги не стоят за гуманитарной активностью нашей страны", - сказал Ионов.