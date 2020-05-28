Эксперт призвал не искать политики в помощи России в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Гуманитарная помощь, оказываемая Россией европейским странам в борьбе с коронавирусом, абсолютно бескорыстна, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times упомянул о звучащих сейчас в адрес РФ обвинениях в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для "укрепления геополитического влияния". По его словам, уже дошло даже "до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием - вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация".
"Наши так называемые западные партнёры считают, что если Россия оказывает помощь по борьбе с пандемией COVID-19, то это является политическим инструментом. Людям, которые так думают, можно только посочувствовать. Россия действует исключительно в рамках международных договоров, и никакие политические интриги не стоят за гуманитарной активностью нашей страны", - сказал Ионов.
Эксперт отметил, что ряд европейских стран объективно нуждаются в помощи по борьбе с коронавирусом и рады принять её от России, несмотря на внешнюю пропаганду.
"На Западе всячески стараются избегать упоминаний того, что Российская Федерация продолжает оказывать целевую медицинскую помощь, в которой европейские страны до сих пор нуждаются. Во многих стран введен не то что режим самоизоляции, а чрезвычайного положения, гуманитарные грузы конфискуются", - подчеркнул собеседник агентства.
Российские военные медики оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с COVID-19. В общей сложности за рубежом отечественные специалисты провели дезинфекцию 140 населённых пунктов, обработано более 3 миллионов квадратных метров поверхностей зданий и сооружений, а также около 1 миллиона квадратных метров площадей и дорог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.