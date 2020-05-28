Глава сети "Каро" оценила рекомендации по работе кинотеатров

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров вполне реализуемы, сложность заключается лишь в дополнительных расходах, прокомментировала РИА Новости президент сети "Каро" Ольга Зинякова.
Ранее Роспотребнадзор совместно с министерством культуры разработал рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах, в частности, предлагается соблюдать дистанцию между посетителями, минимизировать контакты, носить маски и следить за интервалами между сеансами.
"Все рекомендации в списке вполне реализуемы, и мы готовы обеспечить их соблюдение, так как безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом. Часть рекомендаций в кинотеатрах "Каро" уже реализована. В частности, у нас достаточно давно действует система бесконтактного прохода в залы, которая избавляет от необходимости распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. И билеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее", - прокомментривала Зинякова.
Она отметила, что сложность лишь заключается в том, что потребуются достаточно серьезные дополнительные расходы в ситуации, когда компания уже несколько месяцев генерирует убытки.