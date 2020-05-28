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Культура
2020-05-28T15:17
https://ria.ru/20200528/1572118049.html
Глава сети "Каро" оценила рекомендации по работе кинотеатров
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РИА Новости

Глава сети "Каро" оценила рекомендации по работе кинотеатров

14:15 28.05.2020 (обновлено: 15:17 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПустой зрительный зал кинотеатра
Пустой зрительный зал кинотеатра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пустой зрительный зал кинотеатра. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров вполне реализуемы, сложность заключается лишь в дополнительных расходах, прокомментировала РИА Новости президент сети "Каро" Ольга Зинякова.
Ранее Роспотребнадзор совместно с министерством культуры разработал рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах, в частности, предлагается соблюдать дистанцию между посетителями, минимизировать контакты, носить маски и следить за интервалами между сеансами.
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"Все рекомендации в списке вполне реализуемы, и мы готовы обеспечить их соблюдение, так как безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом. Часть рекомендаций в кинотеатрах "Каро" уже реализована. В частности, у нас достаточно давно действует система бесконтактного прохода в залы, которая избавляет от необходимости распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. И билеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее", - прокомментривала Зинякова.
Она отметила, что сложность лишь заключается в том, что потребуются достаточно серьезные дополнительные расходы в ситуации, когда компания уже несколько месяцев генерирует убытки.
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КультураФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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