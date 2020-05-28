Глава сети "Каро" оценила рекомендации по работе кинотеатров

"Все рекомендации в списке вполне реализуемы, и мы готовы обеспечить их соблюдение, так как безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом. Часть рекомендаций в кинотеатрах "Каро" уже реализована. В частности, у нас достаточно давно действует система бесконтактного прохода в залы, которая избавляет от необходимости распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. И билеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее", - прокомментривала Зинякова.