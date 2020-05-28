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2020-05-28T15:53
https://ria.ru/20200528/1572118027.html
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина
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РИА Новости

Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина

14:15 28.05.2020 (обновлено: 15:53 28.05.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberЗдание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. Российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке на бундестаг пять лет назад, сообщила пресс-служба ведомства.
Нечаева проинформировали, что федеральное правительство в Брюсселе введет киберсанкции Евросоюза против лиц, ответственных за "нападение на бундестаг", в том числе гражданина России Дмитрия Бадина: он, по информации ведомства, в 2015 году, будучи сотрудником ГРУ, в составе группы ART28 участвовал в этом взломе.
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"Ордер на арест господина Бадина был выдан на основании подозрения, что обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, еще не известными по именам, участвовал в разведывательной деятельности против ФРГ в интересах спецслужбы иностранной державы. <...> Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения", — добавляется в сообщении.
В МИД также заявили, что немецкое правительство намерено расценивать дело об атаке на бундестаг "на фоне продолжающегося расследования так называемого убийства в Тиргартене" и "оставляет за собой право принимать дальнейшие меры".
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Германия в мае выдала международный ордер на арест Дмитрия Бадина. Его также разыскивают в США: Федеральное бюро расследований причисляет его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах.
Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку офиса Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку неприятной в контексте развития отношений с Москвой. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Берлин не представил доказательств причастности России к этой хакерской атаке.
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"Убийство в Тиргартене"

В августе прошлого года неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в Моабите, центральном районе Берлина. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Вскоре полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.
МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. СМИ сообщали, что ведомство вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с Генпрокуратурой в расследовании.
В Москве решения Берлина назвали политизированными, подчеркнув, что дело об убийстве не связно с Кремлем и официальными органами, и пообещали ответить зеркально.
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Сергей Нечаев (дипломат)РоссияМИД ГерманииБундестаг ГерманииГерманияВ мире
Популярные комментарии
Эдвард Сноуден обнародовал данные, как англосаксы за Ангелой Меркель десятилетиями (!) подсматривали. и не только за ней одной! Сколько же англосаксы за это время на всех компромата накопали... Страшно подумать... Вот, европейские "элиты" и ходят теперь "на задних лапках" перед англосаксами и все их приказики исполняют, как собочонки дресированные.
28 мая, 16:05
serg1234serg
12520101
А данный господин поставил свою подпись? И оказывается работал в несуществующей в 2015 году организации ГРУ, и запись в трудовой имеется?))))
28 мая, 15:07
Covid короновирусович
77180001
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