Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина

БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. Российского посла в Берлине Российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке на бундестаг пять лет назад, сообщила пресс-служба ведомства.

Нечаева проинформировали, что федеральное правительство в Брюсселе введет киберсанкции Евросоюза против лиц, ответственных за "нападение на бундестаг", в том числе гражданина России Дмитрия Бадина: он, по информации ведомства, в 2015 году, будучи сотрудником ГРУ, в составе группы ART28 участвовал в этом взломе.

"Ордер на арест господина Бадина был выдан на основании подозрения, что обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, еще не известными по именам, участвовал в разведывательной деятельности против ФРГ в интересах спецслужбы иностранной державы. <...> Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения", — добавляется в сообщении.

В МИД также заявили, что немецкое правительство намерено расценивать дело об атаке на бундестаг "на фоне продолжающегося расследования так называемого убийства в Тиргартене" и "оставляет за собой право принимать дальнейшие меры".

Германия в мае выдала международный ордер на арест Дмитрия Бадина. Его также разыскивают в США: Федеральное бюро расследований причисляет его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку офиса Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку неприятной в контексте развития отношений с Москвой. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Берлин не представил доказательств причастности России к этой хакерской атаке.

"Убийство в Тиргартене"

В августе прошлого года неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в Моабите, центральном районе Берлина. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Вскоре полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.

МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. СМИ сообщали, что ведомство вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с Генпрокуратурой в расследовании.