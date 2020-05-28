Путин поздравил народ Катара с Ураза-байрамом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил эмира Катара Тамима Аль Тани и народ государства с Ураза-байрамом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поздравил эмира Катара и катарский народ с праздником Ураза-байрам", - говорится в сообщении.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.