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Религия и мировоззрение
2020-05-28T14:11
https://ria.ru/20200528/1572117802.html
Путин поздравил народ Катара с Ураза-байрамом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6f5a3f7846b445dbf55ce36b796ce158.jpg
РИА Новости

Путин поздравил народ Катара с Ураза-байрамом

14:11 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил эмира Катара Тамима Аль Тани и народ государства с Ураза-байрамом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поздравил эмира Катара и катарский народ с праздником Ураза-байрам", - говорится в сообщении.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
Президент РФ Владимир Путин
25 мая, 15:13Религия и мировоззрение
Путин поздравил иракский народ с праздником Ураза-байрам
220006
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Религия и мировоззрениеРоссияТамим бен Хамад Аль ТаниУраза-байрамВладимир ПутинКатарВ мире
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