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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:07
https://ria.ru/20200528/1572117501.html
Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из ряда регионов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_0:0:3233:1818_1036x0_80_0_0_17e4e4b9ebfc8001944a6dc2f3bf11d1.jpg
РИА Новости

Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из ряда регионов

14:07 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Севастополь ужесточает правила въезда для приезжих из неблагоприятных по коронавирусу регионов, теперь среди требований – наличие теста об отсутствии инфекции, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
"В целях недопущения завоза и распространения на территории Севастополя коронавирусной инфекции, предлагается ввести дополнительное ограничение мер по въезду на территорию города. Граждане, находящиеся на территории других субъектов, где соответственно сейчас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, при въезде в Севастополь через пункт пропуска, обязаны заполнить анкеты и предоставлять отрицательные результаты лабораторного исследования на COVID-19, выполненного не позднее пяти дней до въезда", - сказал Развожаев на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
Кроме того, по его словам, всем приезжим на въездных пунктах с 1 июня также будет предлагаться пройти лабораторное исследование на коронавирус.
"С 1 июня мы такое тестирование готовы организовать. После этого гражданину необходимо обеспечить изоляцию в адресе указанному в анкете и там находиться до получения результатов", - подчеркнул глава города.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил РазвожаевЗдоровье - ОбществоСевастопольОбщество
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