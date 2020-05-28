Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из ряда регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Севастополь ужесточает правила въезда для приезжих из неблагоприятных по коронавирусу регионов, теперь среди требований – наличие теста об отсутствии инфекции, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев

"В целях недопущения завоза и распространения на территории Севастополя коронавирусной инфекции, предлагается ввести дополнительное ограничение мер по въезду на территорию города. Граждане, находящиеся на территории других субъектов, где соответственно сейчас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, при въезде в Севастополь через пункт пропуска, обязаны заполнить анкеты и предоставлять отрицательные результаты лабораторного исследования на COVID-19, выполненного не позднее пяти дней до въезда", - сказал Развожаев на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Кроме того, по его словам, всем приезжим на въездных пунктах с 1 июня также будет предлагаться пройти лабораторное исследование на коронавирус.

"С 1 июня мы такое тестирование готовы организовать. После этого гражданину необходимо обеспечить изоляцию в адресе указанному в анкете и там находиться до получения результатов", - подчеркнул глава города.