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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-28T14:06
https://ria.ru/20200528/1572117424.html
Путин и эмир Катара обсудили урегулирование в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096483_0:92:3034:1799_1036x0_80_0_0_5da87c76956524d0f1ae1b78f3ec3f12.jpg
РИА Новости

Путин и эмир Катара обсудили урегулирование в Сирии

14:06 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани по телефону обсудили урегулирование в Сирии и важность нормализации гуманитарной обстановки, а также отметили эффективность действий Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.
"При обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства. Акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране", - говорится в сообщении.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииРоссияВойна в СирииТамим бен Хамад Аль ТаниВладимир ПутинКатарСирияВ мире
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