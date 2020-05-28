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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:04
https://ria.ru/20200528/1572117255.html
В Мурманской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Мурманской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

14:04 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Почти 11 миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Мурманской области на выплаты северных льгот медикам Заполярья, задействованным в лечении пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Власти региона приняли решение о начислении районного коэффициента и полярных надбавок мурманским медикам на федеральные и региональные выплаты.
"Правительство Мурманской области подписало постановление о дополнениях к выплатам медицинским работникам за работу с коронавирусом. Предусмотрено начисление северных льгот на те стимулирующие выплаты, которые наши врачи, медсёстры, водители скорой помощи, лаборанты и остальной персонал получают за риск, на который они идут, оказывая помощь заболевшим коронавирусом", - говорится в сообщении.
Как пояснили в правительстве, к федеральной выплате добавлена "полярка" (районный коэффициент туда уже был включён), к региональной выплате добавлено начисление и районного коэффициента, и "полярки".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач скорой помощи
27 мая, 16:47Распространение нового коронавируса
В СКФО рассказали о ситуации с выплатами медикам
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМурманская областьОбщество
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