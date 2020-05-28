В Мурманской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

"Правительство Мурманской области подписало постановление о дополнениях к выплатам медицинским работникам за работу с коронавирусом. Предусмотрено начисление северных льгот на те стимулирующие выплаты, которые наши врачи, медсёстры, водители скорой помощи, лаборанты и остальной персонал получают за риск, на который они идут, оказывая помощь заболевшим коронавирусом", - говорится в сообщении.