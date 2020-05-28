В Мурманской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Почти 11 миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Мурманской области на выплаты северных льгот медикам Заполярья, задействованным в лечении пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Власти региона приняли решение о начислении районного коэффициента и полярных надбавок мурманским медикам на федеральные и региональные выплаты.
"Правительство Мурманской области подписало постановление о дополнениях к выплатам медицинским работникам за работу с коронавирусом. Предусмотрено начисление северных льгот на те стимулирующие выплаты, которые наши врачи, медсёстры, водители скорой помощи, лаборанты и остальной персонал получают за риск, на который они идут, оказывая помощь заболевшим коронавирусом", - говорится в сообщении.
Как пояснили в правительстве, к федеральной выплате добавлена "полярка" (районный коэффициент туда уже был включён), к региональной выплате добавлено начисление и районного коэффициента, и "полярки".
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