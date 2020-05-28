В Госдуме рассказали, когда рассмотрят проект о новых полномочиях полиции

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Законопроект о новых полномочиях полицейских, в частности вскрывать автомобили или выставлять оцепление, будет вынесен на рассмотрение Законопроект о новых полномочиях полицейских, в частности вскрывать автомобили или выставлять оцепление, будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении только после детальной проработки и обсуждений, а также заключения, какая польза от него будет гражданам, заявил журналистам глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв

В середине мая правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут расширены полномочия полицейских. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".

Пискарев отметил. что сейчас в повестке ГД больше внимания уделяется законопроектам, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса, а законопроект о полномочиях полиции к таковым не относится.

"Мы намерены проработать (законопроект) не торопясь, тем более в комитет поступает большое количество обращений и от граждан, и от организаций с просьбой прокомментировать, дать оценку тем или иным положениям законопроекта", - сказал Пискарев журналистам.

Депутат также отметил что многих интересуют вопросы и применения оружия, и выставление оцепления, осмотра граждан.

"Пока мы все эти тонкости не разберём, мы не будем его вносить на рассмотрение Госдумы, пока не будет понимания, зачем он нужен, в каких целях он нужен, что в итоге будет получено. В основе задачи комитета всё-таки лежит вопрос разобраться, нужен ли он (законопроект), как скоро нужно выносить эту инициативу, и какая польза от этого будет гражданам", - подчеркнул Пискарев.

Он отметил, что при подготовке проекта должен быть найден баланс между защитой прав сотрудника полиции и чтобы при этом не страдали сами граждане.

"Пока мы этот баланс не выстроим, мы не будем торопиться с вынесением (на обсуждение в первом чтении). Тем более мы запланировали широкое обсуждение, запросили дополнительные материалы, подтверждающие те или иные положения данного законопроекта", - сказал Пискарев.

Данным законопроектом предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".