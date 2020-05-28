Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T14:00
https://ria.ru/20200528/1572116922.html
На химпредприятии во Франции произошла утечка аммиака
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572116629_64:0:1196:637_1036x0_80_0_0_e4871a0458980834fa870d198cdef251.jpg
РИА Новости

На химпредприятии во Франции произошла утечка аммиака

14:00 28.05.2020
226
© GOOGLE MAPSЗавод норвежской химической компании Yara в Гонфревиль-л'Орше, Франция
Завод норвежской химической компании Yara в Гонфревиль-л'Орше, Франция
© GOOGLE MAPS
Завод норвежской химической компании Yara в Гонфревиль-л'Орше, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Работа части фабрики норвежской химической компании Yara International в департаменте Приморская Сена на северо-западе Франции, приостановлена из-за утечки аммиака, сообщает в четверг газета Ouest France со ссылкой на заявление местных властей.
Фабрика по производству удобрений подпадает под действие директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами.
Около 03.00 в ночь на четверг на фабрике был активирован внутренний протокол реагирования из-за утечки паров аммиака на теплообменнике производственной установки.
"По первым оценкам, эта утечка может стать причиной ощутимого запаха на самом предприятии и в непосредственной близости от промышленной зоны", - отмечается в публикации.
Ситуация находится под контролем, пострадавших в результате происшествия нет.
400000
Обсудить 0
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники и пациент в миланской больнице Поликлинико
В Италии впервые в Европе пересадили легкие мужчине, перенесшему COVID-19
Машины французской полиции
Во Франции мужчина убил трех человек на предприятии, сообщили СМИ
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
В США протестующие из-за смерти афроамериканца заблокировали шоссе
Коронавирус
В ВОЗ рассказали, от чего зависит развитие ситуации с коронавирусом
Жираф по имени Корона, рожденный в сафари-парке на Бали во время эпидемии коронавируса
На Бали жирафа, родившегося во время пандемии, назвали Корона
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Число госпитализированных с COVID-19 во Франции продолжает снижаться
Париж
Во Франции снимут запрет на перемещения
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Адвокаты Ассанжа вновь просят отпустить его под залог
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19
Гонконг
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Sukhoi Superjet экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
В Миннеаполисе одна из линий метро приостановила работу из-за беспорядков
Стикер с призывом соблюдать дистанцию на одной из станций метро в Париже
Во Франции масочный режим в транспорте продлится до появления вакцины
Вид на Барселону из парка Гуэля
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
Лента новостейМолния