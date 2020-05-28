На химпредприятии во Франции произошла утечка аммиака

ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Работа части фабрики норвежской химической компании Yara International в департаменте Приморская Сена на северо-западе Франции, приостановлена из-за утечки аммиака, сообщает в четверг газета Ouest France со ссылкой на заявление местных властей.
Фабрика по производству удобрений подпадает под действие директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами.
Около 03.00 в ночь на четверг на фабрике был активирован внутренний протокол реагирования из-за утечки паров аммиака на теплообменнике производственной установки.
"По первым оценкам, эта утечка может стать причиной ощутимого запаха на самом предприятии и в непосредственной близости от промышленной зоны", - отмечается в публикации.
Ситуация находится под контролем, пострадавших в результате происшествия нет.