Минздрав опубликовал рекомендации беременным, переболевшим COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Беременным, перенёсшим COVID в лёгкой или бессимптомной форме, надо делать УЗИ каждые 4 недели, говорится в методических рекомендациях Минздрава РФ по оказанию медпомощи беременным и роженицам с коронавирусом.
"Беременные женщины с подтвержденной инфекцией с бессимптомной формой или перенесшие легкую или среднетяжелую форму заболевания, должны быть мониторированы каждые 4 недели для оценки динамики роста плода, индекса амниотической жидкости, при необходимости - с оценкой кровотока в артерии пуповины. В случае тяжелых форм заболевания требуется более интенсивное УЗ, допплерометрическое и КТГ наблюдение", - говорится в рекомендациях.
Если заболевание диагностируется в первом или в начале второго триместра, Минздрав рекомендует производить детальное морфометрическое исследование плода в 18-23 недели.
"Эти пациенты должны быть отнесены в группу высокого риска осложнений. Необходимо проведение дополнительных исследований в 24-28-32-36 недель с биометрией плода, определением ИАЖ, допплерометрических параметрах среднемозговой артерии и артерии пуповины", - указано в рекомендациях.
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