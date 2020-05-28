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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:00
https://ria.ru/20200528/1572116879.html
Минздрав опубликовал рекомендации беременным, переболевшим COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/95433/73/954337334_0:154:2872:1770_1036x0_80_0_0_5a11b35d8515b1931a56876f3169e1e2.jpg
РИА Новости

Минздрав опубликовал рекомендации беременным, переболевшим COVID-19

14:00 28.05.2020
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© Fotolia / Max TacticВрач делает УЗИ беременной женщине
Врач делает УЗИ беременной женщине
© Fotolia / Max Tactic
Врач делает УЗИ беременной женщине. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Беременным, перенёсшим  COVID в лёгкой или бессимптомной форме, надо делать УЗИ каждые 4 недели, говорится в методических рекомендациях Минздрава РФ по оказанию медпомощи беременным и роженицам с коронавирусом.
"Беременные женщины с подтвержденной инфекцией с бессимптомной формой или перенесшие легкую или среднетяжелую форму заболевания, должны быть мониторированы каждые 4 недели для оценки динамики роста плода, индекса амниотической жидкости, при необходимости - с оценкой кровотока в артерии пуповины. В случае тяжелых форм заболевания требуется более интенсивное УЗ, допплерометрическое и КТГ наблюдение", - говорится в рекомендациях.
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Если заболевание диагностируется в первом или в начале второго триместра, Минздрав рекомендует производить детальное морфометрическое исследование плода в 18-23 недели.
"Эти пациенты должны быть отнесены в группу высокого риска осложнений. Необходимо проведение дополнительных исследований в 24-28-32-36 недель с биометрией плода, определением ИАЖ, допплерометрических параметрах среднемозговой артерии и артерии пуповины", - указано в рекомендациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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