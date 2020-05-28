В Москве сократилось количество разводов

"В столичном управлении ЗАГС отметили, что по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось количество расторжений брака. В 2019 году в апреле было зарегистрировано около 4,4 тысячи расторжений брака, в этом году – более чем на 65% меньше", - говорится в материале.