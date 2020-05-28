В Москве сократилось количество разводов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество разводов в апреле этого года сократилось на 65% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
"В столичном управлении ЗАГС отметили, что по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось количество расторжений брака. В 2019 году в апреле было зарегистрировано около 4,4 тысячи расторжений брака, в этом году – более чем на 65% меньше", - говорится в материале.
С 30 марта отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания работают в особом режиме. Государственные услуги можно получить только по предварительной записи. Заявление на государственную регистрацию брака, регистрацию расторжения брака и регистрацию усыновления (удочерения) можно подать через Единый портал госуслуг. Предварительно записаться на прием в отдел ЗАГС можно по телефону справочной службы +7 (495) 777-77-77.