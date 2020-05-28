В Абхазии продлили закрытие границ из-за коронавируса

СУХУМ, 28 мая - РИА Новости. Абхазия продлит закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июня, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.
Число выявленных случаев коронавируса среди жителей Абхазии выросло до 28, выздоровели 15 человек. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
"Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение продлить ограничительные меры и закрытие границ до 15 июня. Сейчас готовится распоряжение", - сказал он.
Со вторника жители Абхазии, находящиеся в Грузии, возвращаются в республику. По причине условий ограничений, введенных из-за COVID-19, переход через границу открыт на несколько дней. На данный момент на родину вернулось около 300 человек.
С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита, остальные ограничения были продлены до 1 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.