В Абхазии продлили закрытие границ из-за коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса среди жителей Абхазии выросло до 28, выздоровели 15 человек. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

"Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение продлить ограничительные меры и закрытие границ до 15 июня. Сейчас готовится распоряжение", - сказал он.

С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита, остальные ограничения были продлены до 1 июня.