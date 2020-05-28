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2020-05-28T14:03
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ПСБ: в марте — апреле зафиксирован рекордный приток частных инвесторов
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РИА Новости

ПСБ: в марте — апреле зафиксирован рекордный приток частных инвесторов

13:52 28.05.2020 (обновлено: 14:03 28.05.2020)
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПСБ в марте—апреле зафиксировал рекордный приток частных инвесторов — как в брокерском обслуживании, так и в секторе доверительного управления, сообщила руководитель направления "Финансовые рынки и частный капитал" банка Юлия Карпова в интервью "Коммерсант Деньги".
По ее словам, рекордные обороты, зафиксированные в марте на Московской бирже и значительный приток новых клиентов у брокеров связаны с желанием инвесторов купить подешевевшие бумаги.
"В марте—апреле у нас был рекордный приток частных инвесторов — как в брокерском обслуживании, так и в доверительном управлении. Старые клиенты расширяли объемы позиций, новые — открывали счета. Большое количество инвесторов заводили деньги на счет и ждали снижения котировок, локального дна, чтобы покупать", - приводятся в материале слова Карповой.
Кроме того, заметила она, рост количества клиентов связан и с развитием дистанционных сервисов, каналов и технологий, которые позволяют не посещать офисы банка лично.
Мотивация инвесторов сегодня объясняется также снижением процентных ставок по вкладам. "Люди привыкли к доходности по депозитам на уровне 8%. В последние годы вслед за ключевой ставкой Банка России сильно снизилась доходность депозитов. И этот процесс продолжается: ЦБ дает четкие сигналы рынку, что тренд на снижение ставки продолжится. Поэтому люди ищут источники получения дополнительного дохода и идут на рынок ценных бумаг", - сказала руководитель направления.
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В основном инвесторы выбирают бумаги крупных компаний с госучастием. "Популярны компании, в отношении которых есть понимание, что они с большой вероятностью получат господдержку, либо компании со стабильной выручкой, понятными финансовыми потоками и инвестпрограммами, качественным корпоративным управлением", - отметила Карпова в интервью "Ъ".
В настоящее время, сказала она, стратегия управляющих ПИФами и клиентскими портфелями в ПСБ заключается в ребалансировке активов, анализе, в какие отрасли направляется господдержка, как идет восстановление в тех или иных сегментах.
"У нас есть стратегия, которая называется "Российские акции — активное управление". На мартовском снижении рынка эта стратегия, естественно, показала потери, потому что дешевели все российские акции. Однако на самом глубоком падении эти потери были на 7% меньше, чем у бенчмарка, индекса Мосбиржи, а к концу апреля они уже были практически полностью скомпенсированы. Это результат действий управляющих, в период снижения нарастивших долю в портфеле сильно подешевевших тогда акций отечественных нефтяных компаний, которые быстрее других "фишек" перешли к восстановительному росту", - пояснила Карпова.
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По ее словам, лучший результат в первые месяцы этого года показал ПИФ "Капиталъ — Информационные технологии будущего": с начала года по конец апреля его доходность составила 22%. "В портфеле фонда акции высокотехнологичных компаний, тех самых, которые в условиях карантинных мер могут заработать за счет ускорения развития цифровизации, электронных сервисов. Стоит отметить и ОПИФ "Капиталъ — Золото", который вошел в топ-5 всех открытых фондов по доходности за год, показав прирост на 45,85% на конец марта. Структура активов представлена денежными средствами и паями фонда, отражающего динамику индекса физического золота. Золото пользуется популярностью среди инвесторов, желающих защитить свои активы от обесценения ввиду отсутствия прежних альтернатив в период отрицательных реальных доходностей", - сообщила Карпова.
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