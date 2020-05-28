ПСБ: в марте — апреле зафиксирован рекордный приток частных инвесторов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПСБ в марте—апреле зафиксировал рекордный приток частных инвесторов — как в брокерском обслуживании, так и в секторе доверительного управления, сообщила руководитель направления "Финансовые рынки и частный капитал" банка Юлия Карпова в ПСБ в марте—апреле зафиксировал рекордный приток частных инвесторов — как в брокерском обслуживании, так и в секторе доверительного управления, сообщила руководитель направления "Финансовые рынки и частный капитал" банка Юлия Карпова в интервью "Коммерсант Деньги".

По ее словам, рекордные обороты, зафиксированные в марте на Московской бирже и значительный приток новых клиентов у брокеров связаны с желанием инвесторов купить подешевевшие бумаги.

"В марте—апреле у нас был рекордный приток частных инвесторов — как в брокерском обслуживании, так и в доверительном управлении. Старые клиенты расширяли объемы позиций, новые — открывали счета. Большое количество инвесторов заводили деньги на счет и ждали снижения котировок, локального дна, чтобы покупать", - приводятся в материале слова Карповой.

Кроме того, заметила она, рост количества клиентов связан и с развитием дистанционных сервисов, каналов и технологий, которые позволяют не посещать офисы банка лично.

Мотивация инвесторов сегодня объясняется также снижением процентных ставок по вкладам. "Люди привыкли к доходности по депозитам на уровне 8%. В последние годы вслед за ключевой ставкой Банка России сильно снизилась доходность депозитов. И этот процесс продолжается: ЦБ дает четкие сигналы рынку, что тренд на снижение ставки продолжится. Поэтому люди ищут источники получения дополнительного дохода и идут на рынок ценных бумаг", - сказала руководитель направления.

В основном инвесторы выбирают бумаги крупных компаний с госучастием. "Популярны компании, в отношении которых есть понимание, что они с большой вероятностью получат господдержку, либо компании со стабильной выручкой, понятными финансовыми потоками и инвестпрограммами, качественным корпоративным управлением", - отметила Карпова в интервью "Ъ".

В настоящее время, сказала она, стратегия управляющих ПИФами и клиентскими портфелями в ПСБ заключается в ребалансировке активов, анализе, в какие отрасли направляется господдержка, как идет восстановление в тех или иных сегментах.

"У нас есть стратегия, которая называется "Российские акции — активное управление". На мартовском снижении рынка эта стратегия, естественно, показала потери, потому что дешевели все российские акции. Однако на самом глубоком падении эти потери были на 7% меньше, чем у бенчмарка, индекса Мосбиржи, а к концу апреля они уже были практически полностью скомпенсированы. Это результат действий управляющих, в период снижения нарастивших долю в портфеле сильно подешевевших тогда акций отечественных нефтяных компаний, которые быстрее других "фишек" перешли к восстановительному росту", - пояснила Карпова.