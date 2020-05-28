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2020-05-28T14:09
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Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию на мировых рынках углеводородов
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РИА Новости

Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию на мировых рынках углеводородов

13:51 28.05.2020 (обновлено: 14:09 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом Аль Тани обсудил энергетическую и инвестиционную сферы, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего, в энергетической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей", - говорится в сообщении.
Трубопровод Бильче-Волыцко-Угерского газохранилища в Стрыйском районе Львовской области
Вчера, 11:13
Все еще будет. В Минэнерго дали прогноз по рынкам нефти и газа
Подчеркивается, что стороны обменялись мнениями "по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов".
"Достигнута договоренность о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения в области противодействия распространению коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
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Владимир ПутинЭкономикаКатарВ мире
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