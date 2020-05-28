Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию на мировых рынках углеводородов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом Аль Тани обсудил энергетическую и инвестиционную сферы, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего, в энергетической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что стороны обменялись мнениями "по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов".
"Достигнута договоренность о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения в области противодействия распространению коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.