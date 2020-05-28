В Москве не будут вводить новые штрафы после ослабления ограничений

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новых штрафов после ослабления ограничений с 1 июня в Москве не предусмотрено, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг.
"Каких-либо новых штрафных санкций не предусмотрено, у нас сейчас есть санкции за нарушение масочного режима. Напомню, что любые прогулки можно совершать исключительно в масках. Соответственно, за это уже предусмотрено статья, которая используется и в настоящее время, но и собственно режим самоизоляции и его нарушение тоже имеют свою статью в КоАП, поэтому здесь каких-либо новых дополнительных штрафов не планируется вводить", - рассказал Немерюк в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
По его словам, останавливать для проверки пропусков и выписывания штрафов могут исключительно сотрудники полиции, которые будут проверять, насколько законно человек совершает прогулку.
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