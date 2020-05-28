В Москве в апреле зарегистрировали около четырех тысяч браков

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч браков зарегистрировано в Москве в апреле, что на 24% меньше, чем в апреле прошлого года, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Отмечается, что в период пандемии регистрации брака проходят в неторжественной обстановке, без гостей.
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"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией регистрации брака сейчас проходят в неторжественной обстановке только в присутствии пары и сотрудника ЗАГС, без гостей. Но молодые также обмениваются кольцами, а близкие и друзья поздравляют новую семью по видеосвязи", - рассказала исполняющий обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
Отмечается, что ранее на апрель 2020 года было подано около 5,9 тысячи заявлений, однако в связи с эпидемиологической ситуацией более 30% пар предпочли перенести дату регистрации брака на лето и осень.
"Традиционно особой популярностью у молодоженов пользуется праздник Красная горка, который выпал в этом году на 26 апреля. Накануне Красной горки, 24 и 25 апреля, было подано около 1,8 тысячи заявлений, но более 40% пар перенесли дату бракосочетания на более поздний период. Накануне Красной горки было зарегистрировано более 1000 пар. В красивую дату, 22 апреля, в Москве заключили брак около 140 пар. Больше всего браков было зарегистрировано во Дворце бракосочетания №1 и Шипиловском отделе ЗАГС", - говорится в сообщении.