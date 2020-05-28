Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T13:48
https://ria.ru/20200528/1572116162.html
В Москве в апреле зарегистрировали около четырех тысяч браков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569820068_0:156:3087:1892_1036x0_80_0_0_1872f941cf7c9e4e7c8c6c5319b6d5b4.jpg
РИА Новости

В Москве в апреле зарегистрировали около четырех тысяч браков

13:48 28.05.2020
92
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМолодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве
Молодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Молодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч браков зарегистрировано в Москве в апреле, что на 24% меньше, чем в апреле прошлого года, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Отмечается, что в период пандемии регистрации брака проходят в неторжественной обстановке, без гостей.
Ссора
10 мая, 02:00Сказано в эфире
Изоляция довела до развода? Есть очень хороший тестВо время самоизоляции семейные отношения проходят проверку на прочность, и результат не всегда радует. Как разобраться в своих чувствах и не наделать сгоряча ошибок, объяснила в интервью радио Sputnik психотерапевт Елена Сюр.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией регистрации брака сейчас проходят в неторжественной обстановке только в присутствии пары и сотрудника ЗАГС, без гостей. Но молодые также обмениваются кольцами, а близкие и друзья поздравляют новую семью по видеосвязи", - рассказала исполняющий обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
Отмечается, что ранее на апрель 2020 года было подано около 5,9 тысячи заявлений, однако в связи с эпидемиологической ситуацией более 30% пар предпочли перенести дату регистрации брака на лето и осень.
Ссора в семье
26 марта, 05:28Распространение нового коронавируса
Психотерапевт рассказала, что может привести к разводу после карантина
"Традиционно особой популярностью у молодоженов пользуется праздник Красная горка, который выпал в этом году на 26 апреля. Накануне Красной горки, 24 и 25 апреля, было подано около 1,8 тысячи заявлений, но более 40% пар перенесли дату бракосочетания на более поздний период. Накануне Красной горки было зарегистрировано более 1000 пар. В красивую дату, 22 апреля, в Москве заключили брак около 140 пар. Больше всего браков было зарегистрировано во Дворце бракосочетания №1 и Шипиловском отделе ЗАГС", - говорится в сообщении.
100000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело за фейк с призывом болеющим COVID-19 не звонить в скорую
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Чубайс и Федермессер передали медикам в Дагестане тесты на COVID-19
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД рассказали о помощи россиянам, остающимся за рубежом
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858
Москва
В Москве откроются почти 50 тысяч предприятий розничной торговли
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом
Медицинский работник в госпитале COVID-19
Московский суд отказался рассматривать иск российского юриста к ВОЗ
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Посольство России в Германии не комментирует вызов посла в МИД
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
В Миннеаполисе одна из линий метро приостановила работу из-за беспорядков
Медицинский работник
В Ингушетии уточнили число умерших пациентов с коронавирусом
Медицинские работники и пациент в миланской больнице Поликлинико
В Италии впервые в Европе пересадили легкие мужчине, перенесшему COVID-19
Завод норвежской химической компании Yara в Гонфревиль-л'Орше, Франция
На химпредприятии во Франции произошла утечка аммиака
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
В Севастополе ослабят ограничения по коронавирусу
Задержана группа лиц, жаривших шашлык на Вечном огне в Кронштадте
В Кронштадте не стали арестовывать вандала, жарившего еду на Вечном огне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
Лента новостейМолния