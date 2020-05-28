В Москве в апреле зарегистрировали около четырех тысяч браков

"Традиционно особой популярностью у молодоженов пользуется праздник Красная горка, который выпал в этом году на 26 апреля. Накануне Красной горки, 24 и 25 апреля, было подано около 1,8 тысячи заявлений, но более 40% пар перенесли дату бракосочетания на более поздний период. Накануне Красной горки было зарегистрировано более 1000 пар. В красивую дату, 22 апреля, в Москве заключили брак около 140 пар. Больше всего браков было зарегистрировано во Дворце бракосочетания №1 и Шипиловском отделе ЗАГС", - говорится в сообщении.