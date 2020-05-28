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2020-05-28T13:47
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Проект КоАП по-прежнему требует доработки, заявил глава ТПП
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РИА Новости

Проект КоАП по-прежнему требует доработки, заявил глава ТПП

13:47 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) по-прежнему нуждается в доработке и обсуждении, поскольку не учитывает ряд принципиальных для бизнеса моментов, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
ТПП в настоящий момент продолжает рассматривать проект документа, дорабатываемого Минюстом. Проекты КоАП и Процессуального кодекса планировалось внести в правительство в мае, а Госдуму - в июне. Ожидается, что они вступят в силу со следующего года. Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина, что проект нового КоАП несет реальную угрозу инвестиционному климату.
По словам Катырина, в новой редакции КоАП в целом сохранившей свою структуру относительно предыдущей версии, частично учтены ранее высказанные палатой замечания. "В частности, скорректировано понятие административной ответственности. … Кроме того, в новой редакции изложены нормы КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение трудового законодательства, пересмотрен в сторону возвращения к действующим размерам подход к установлению штрафов за нарушение правил дорожного движения и другое", - отметил он.
"Вместе с тем, из новой редакции необоснованно, по мнению палаты, исключена ранее поддержанная всеми деловыми объединениями страны норма о том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых производится государственный контроль и надзор, могут привлекаться к ответственности за совершенное административное правонарушение только по результатам проведения контрольно-надзорного мероприятия", - подчеркнул Катырин. Установление такого правила, по его словам, позволяло оградить бизнес от подмены контрольно-надзорных мероприятий административным производством.
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"Палата продолжит внимательно изучать новые нормы и вносить свои дополнительные предложения. Они требуют доработки и дополнительного широкого обсуждения", - заявил Катырин.
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Борис ТитовМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринЭкономика
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