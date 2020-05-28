Проект КоАП по-прежнему требует доработки, заявил глава ТПП

"Вместе с тем, из новой редакции необоснованно, по мнению палаты, исключена ранее поддержанная всеми деловыми объединениями страны норма о том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых производится государственный контроль и надзор, могут привлекаться к ответственности за совершенное административное правонарушение только по результатам проведения контрольно-надзорного мероприятия", - подчеркнул Катырин. Установление такого правила, по его словам, позволяло оградить бизнес от подмены контрольно-надзорных мероприятий административным производством.