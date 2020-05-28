Проект КоАП по-прежнему требует доработки, заявил глава ТПП

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) по-прежнему нуждается в доработке и обсуждении, поскольку не учитывает ряд принципиальных для бизнеса моментов, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
ТПП в настоящий момент продолжает рассматривать проект документа, дорабатываемого Минюстом. Проекты КоАП и Процессуального кодекса планировалось внести в правительство в мае, а Госдуму - в июне. Ожидается, что они вступят в силу со следующего года. Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина, что проект нового КоАП несет реальную угрозу инвестиционному климату.
По словам Катырина, в новой редакции КоАП в целом сохранившей свою структуру относительно предыдущей версии, частично учтены ранее высказанные палатой замечания. "В частности, скорректировано понятие административной ответственности. … Кроме того, в новой редакции изложены нормы КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение трудового законодательства, пересмотрен в сторону возвращения к действующим размерам подход к установлению штрафов за нарушение правил дорожного движения и другое", - отметил он.
"Вместе с тем, из новой редакции необоснованно, по мнению палаты, исключена ранее поддержанная всеми деловыми объединениями страны норма о том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых производится государственный контроль и надзор, могут привлекаться к ответственности за совершенное административное правонарушение только по результатам проведения контрольно-надзорного мероприятия", - подчеркнул Катырин. Установление такого правила, по его словам, позволяло оградить бизнес от подмены контрольно-надзорных мероприятий административным производством.
Не может вызывать согласие палаты и установление отдельной административной ответственности за воспрепятствование деятельности должностных лиц ФАС по проведению проверок или уклонение от таких проверок в виде оборотных штрафов на индивидуальных предпринимателей и юрлиц - от одной тысячной до одной сотой совокупного размера суммы выручки.
"Палата продолжит внимательно изучать новые нормы и вносить свои дополнительные предложения. Они требуют доработки и дополнительного широкого обсуждения", - заявил Катырин.