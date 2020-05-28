В Италии впервые в Европе пересадили легкие мужчине, перенесшему COVID-19

РИМ, 28 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Врачи из знаменитой миланской больницы "Поликлинико" впервые в Врачи из знаменитой миланской больницы "Поликлинико" впервые в Европе провели операцию по пересадке обоих легких молодому мужчине, который ранее был госпитализирован в связи с COVID-19.

Как сообщило в четверг местное издание Focus , операция была успешно проведена десять дней назад, и в настоящее время состояние пациента не вызывает у медиков опасений. Сообщается, что 18-летний итальянец спортивного телосложения не имел никаких хронических заболеваний, но после заражения COVID-19 два месяца провел в реанимационном отделении госпиталя "Сан-Раффаэле". Все это время он был подключен к аппарату ИВЛ, поскольку коронавирус практически полностью уничтожил его легкие. Врачи пришли к выводу, что в сложившейся ситуации спасти молодого пациента может только трансплантация легких.

"Пересадка легких - это всегда сложная операция, но провести ее пациенту, перенесшему COVID-19 и находящемуся в критическом состоянии, стало для нас серьезным вызовом", - рассказал журналистам директор оперативной службы торакальной хирургии "Поликлинико" Марио Нозотти.

Перед операцией врачи провели больному курс лечения от COVID-19. Только убедившись, что вирус побежден, они начали поиски подходящего донора, которые заняли две недели.

По словам Нозотти, операция продолжалась около десяти часов. Ее провели две операционные бригады, еще одна бригада была готова в любой момент приступить к работе.

"Несмотря на то, что тесты пациента на коронавирус дали отрицательный результат, мы предприняли все меры по защите медперсонала от возможного заражения. Естественно, необходимость работать в специальных масках, защитных шлемах с вентиляцией и двойных перчатках создавала дополнительные трудности для хирургов. Тем не менее, операция прошла успешно, и после нее пациент был направлен в отделение интенсивной терапии, где он и находится в настоящее время", - сообщил Нозотти.

Пациент находится в сознании, ему проводится физиотерапия в целях восстановления функции самостоятельного дыхания.